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Tesla отозвала 578,6 тысячи электрокаров из-за неполадок со звуковой системой

Экономика
Tesla отозвала 578,6 тысячи электрокаров из-за неполадок со звуковой системой
tesla.com  /  Tesla

Вашингтон, 10 февраля. Компания Tesla отзывает очередную партию электромобилей из-за выявленных проблем с качеством звуковой системы. У 578,6 тысячи машин функция Boombox признана опасной для пешеходов, сообщают «Автоновости дня».

Национальное управление по безопасности движения на трассах США (NHTSA) посчитало, что водитель, которой через внешний динамик имеет возможность транслировать любые мелодии и звуки, может ввести пешеходов в заблуждение и создать опасную ситуацию на дороге.

«Функция Boombox позволяет воспроизводить звук через внешний динамик во время движения автомобиля и может заглушать звуки системы предупреждения о пешеходах», — подчеркнули в NHTSA.

Tesla отзовет некоторые электромобили Model 3 (2017–2022 годы выпуска), а также Model X, Model Y и Model S, выпущенные в 2020–2022 годах.

Прибыль американского производителя электрокаров в 2021 году выросла на 770%.

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