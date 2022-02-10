Путин сообщил Токаеву о подготовке ответа по гарантиям безопасности для НАТО и США

Москва, 10 февраля. Переговоры на тему гарантий безопасности между Россией, США и НАТО будут продолжаться. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

В ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Путин сообщил, что переговоры продолжаются как в открытом, так и в закрытом режимах.

«Мы готовим ответ и в НАТО, и в Вашингтон», — проинформировал российский лидер.

Ранее Путин на пресс-конференции после переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном подчеркнул, что озабоченности Москвы по гарантиям безопасности проигнорированы Западом. Глава государства назвал политику «открытых дверей» Североатлантического альянса вольной интерпретацией принципов НАТО.