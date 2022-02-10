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Истребители ВКС РФ и ВВС Белоруссии выполнили полеты в ходе совместных военных учений

Армия
Истребители ВКС РФ и ВВС Белоруссии выполнили полеты в ходе совместных военных учений
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Минск, 10 февраля. Совместные полеты истребителей Су-30СМ и Су-35С прошли в рамках российско-белорусских учений на полигоне под Барановичами в Белоруссии.

В сообщении белорусского оборонного ведомства говорится, что полеты ВКС РФ и ВВС республики проводились в рамках масштабных учений «Союзная решимость — 2022». Стоит отметить, что они стартовали 10 декабря на общевойсковых полигонах ВС Белоруссии.

Маневры знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Военнослужащие двух стран будут отрабатывать отражение внешней агрессии и атак террористов.

Ранее сообщалось, что морпехи ВС РФ уничтожили условных боевиков в ходе тренировки на белорусском полигоне Обуз-Лесновский. Там были оборудованы объекты, обозначающие городские здания и сооружения.

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россия белоруссия учения су-30
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