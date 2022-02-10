Постпред США в ООН Томас-Гринфилд: Вашингтон не исключает встречи Путина и Байдена

Вашингтон, 10 февраля. Следующая встреча американского президента Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина должна состояться «при правильных обстоятельствах». Соответствующее заявление сделала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

По словам постоянного представителя США при ООН, Вашингтон держит двери для коммуникации с Москвой открытыми. Об этом она рассказала в ходе беседы с телеканалом CNN.

«Как вы знаете, госсекретарь (США Энтони. — Прим. ФАН.) Блинкен только на прошлой неделе говорил с министром иностранных дел (России Сергеем. — Прим. ФАН.) Лавровым, и мы знаем, что они планируют поговорить снова», — рассказала Томас-Гринфилд, отвечая на вопрос, планирует ли Вашингтон очередные переговоры между Путиным и Байденом в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон 9 февраля провели переговоры, обсудив актуальные вопросы международной повестки и двусторонних отношений. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.