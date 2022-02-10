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Аналитики: Рублю не угрожают санкции США до конца февраля
Экономика
Аналитики: Рублю не угрожают санкции США до конца февраля
Федеральное агентство новостей  / 

Рост цен на нефть связан среди прочего и с тем, что американские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) наращивают темпы в преддверии закрытия на техническое обслуживание, сообщают аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

По словам экспертов, рублю не грозят новые санкции со стороны США, пока конгресс находится на каникулах до конца февраля.

Нефть: снижение запасов по всем фронтам

Аналитики отмечают, что цена на нефть достигла 92 долларов за баррель. Кроме того, появились новости Министерства энергетики США по запасам черного золота. Они неожиданно снизились на 4,75 млн баррелей, до уровня 410,4 млн, что является минимальным уровнем с октября 2018 года, хотя планировалось что он покажет прирост на 370 тысяч. На 2,8 млн баррелей снизились запасы в главном поставочном хранилище США, Кушинге. Запасы бензина снизились на 1,64 млн баррелей.

«Наблюдается снижение запасов по всем фронтам. При этом немного подросла добыча нефти в США за предыдущую неделю, с 11,5 до 11,6 млн баррелей в сутки, но при этом объем поставок нефти на американские НПЗ достиг 1,9 млн баррелей в сутки. Это один из максимальных показателей за последние несколько лет. Это связано с тем, что НПЗ активно занимаются переработкой в преддверии мартовского технического обслуживания. Скоро они будут закрыты на время. Сейчас пополняют запасы», — говорят эксперты.

В связи с этим Белый дом предпринимает активные действия для стабилизации ситуации. Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдул Азизом Аль Саудом. Хозяин овального кабинета сказал, что власти США обеспокоены высокими ценами на нефть. В свою очередь, король Саудовской Аравии отметил, что в данный момент важно сохранить стабильность сырьевого рынка.

Аналитики: Рублю не угрожают санкции США до конца февраля
ФБА «Экономика сегодня» /

Рублю не угрожают санкции США до конца февраля

Аналитики указывают, что для отечественной валюты продолжает сохраняться позитивная ситуация. Вчера с отметки 75 рублей за доллар рубль укрепился до уровня 74,50. С точки зрения геополитики ситуация хоть и продолжает оставаться напряженной, но никакой эскалации не происходит, идет переговорный процесс. Ситуация не становится хуже.

«В США конгресс с 9 февраля ушел на каникулы до конца месяца. Это означает, что те санкции, которыми Америка пытается угрожать России, не будут утверждены и введены раньше марта», — подытожили специалисты.

Ранее сообщалось, что США в рекордных объемах стали покупать российское дизельное топливо. Это связано среди прочего и с тем, что в Канаде из-за пандемии закрылся последний НПЗ.

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