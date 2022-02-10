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Траты россиян на покупку алкоголя выросли за 2021 год на 7,6%

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 20:42
Экономика
Траты россиян на покупку алкоголя выросли за 2021 год на 7,6%
pixabay.com

Москва, 10 февраля. Российский алкогольный рынок по итогам 2021 года в денежном выражении вырос на 7,6%, сообщает «Финмаркет» со ссылкой на данные анализа продаж NielsenIQ.

Рынок алкогольной продукции стал самым активно развивающимся сегментом в структуре повседневных товаров. В штучном выражении рост продаж составил 3,7%.

Аналитики считают, что повышенный спрос на алкогольные напитки связан с расширением ассортимента. При этом инфляция на алкорынке достигла 3,9%. Повышение стоимости продукции не остановило потребителей от активных покупок.

Наибольшей популярностью у любителей алкоголя пользовался джин — в денежном выражении его продажи выросли на 41,1%. Далее следуют слабоалкогольные коктейли (+26,1%), виски (+25%), ром (+19,9%) и ликеры (+18,4%).

Россияне стали больше экономить на продуктах и питаться скромнее, зато чаще покупают премиальный алкоголь (виски, игристые вина и ром) для употребления в домашних условиях.

Доктор Евгений Комаровский считает, что при переохлаждении организма не стоит согреваться алкоголем. Необходимо переодеться в теплую одежду и медленно согреваться в помещении.

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