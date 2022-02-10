БЕЗФИЛЬТРОВ. Как блогеры живут и работают в TikTok-хаусе?

В новом выпуске проекта #БЕЗФИЛЬТРОВ ведущий Антон Беккужев впервые побывает в настоящем TikTok-хаусе. Тиктокеры-миллионники проведут для него экскурсию по единственному в Москве TikTok -отелю.

Продюсер проекта Альбина расскажет, как ей в голову пришла идея создания такого формата и какого это — управлять «неуправляемыми» блогерами.

Антон Беккужев выяснит, что личная жизнь тиктокеров остается не только за стенами отеля, но и за пределами экранов телефонов их подписчиков. Однако окажется, что самые горячие истории возникают как раз на личном фронте. Например, Сабина расскажет, как ей приходилось убегать от бывшего. Молодой человек не выдержал чувства ревности из-за большого числа селебрити, участвовавших в съемках ее контента. Еще бы, она входит в топ-50 красивых девушек Москвы, такую нельзя оставлять без присмотра.

О других историях становления успеха TikTok-звезд и почему потеря вдохновения — это чуть ли не самое страшное, что может с ними случиться, а главное, как это исправить, вы узнаете в новом выпуске передачи #БЕЗФИЛЬТРОВ.