Заместитель генсека ООН Воронков сообщил об активизации боевиков ИГ в Африке

Нью-Йорк, 10 февраля. Боевики ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) продолжают расширять влияние в Африке, несмотря на смерть лидера Абдуллы Кардаша. Об этом сообщил заместитель Генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков.

Он отметил, что недавние события в государствах Черного континента подтверждают, что ИГ и прочие радикальные группировки представляют реальную угрозу безопасности материка.

«За последние два десятилетия мы поняли, что борьба с терроризмом — долгосрочное мероприятие. Быстрых решений не существует. Я призываю лидеров африканских государств использовать все имеющиеся в распоряжении инструменты. Поскольку мы начинаем новое десятилетие борьбы с террором, пришло время задать себе сложные вопросы и найти на них честные ответы», — заявил Воронков.

Федеральное агентство новостей /

По его словам, радикальные ячейки активизировались в Центральной и Западной Африке. Отдельно чиновник выделил Нигерию, Буркина-Фасо, Камерун, Демократическую Республику Конго, Мали и Нигер.

Также Воронков сообщил, что Контртеррористическое управление все чаще фиксирует случаи нападения в приграничных зонах между Мозамбиком и Танзанией. По некоторым данным, после распространения в соцсетях сообщений о прибытии в Мали группы из четырех российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», радикальные группировки пытались объединиться, так как испугались нового врага.

Ранее Генштаб национальной армии Мали открыл специальный колл-центр и призвал мирное население активно пользоваться горячей линией. Граждане республики получили возможность оперативно сообщать о деятельности террористов и их местоположении.

1 Организация запрещена на территории РФ.