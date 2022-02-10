«Путь на Украину мне закрыт»: актер Григорьев о съемках «Великолепной пятерки» в Крыму

В феврале на экраны телевизоров вышел новый сезон детективного сериала «Великолепная пятерка» о бравых сотрудниках полиции, разгадывающих запутанные дела. ФАН пообщался с исполнителем главной роли Павлом Григорьевым.

— Вы играете роль полицейского уже много лет, скажите, насколько Вы стали разбираться в тонкостях этой профессии, могли бы Вы сами стать служителем закона?

— Боюсь, что нет: мы на съемочной площадке больше играем ситуации, нежели занимаемся реальными расследованиями, которые могли бы научить полицейской работе. Более того, наши зрители скорее следят за отношениями между персонажами — детективные истории зачастую служат лишь неким общим фоном для них.

— Консультировал ли Вас кто-нибудь при подготовке к роли?

— Специальных экспертов для сериала не привлекали, однако у меня есть два двоюродных брата, и они оба — силовики. Иногда по-дружески дают советы. Еще у меня одноклассник есть — целый подполковник! Носит то же звание, что и я в фильме, и я иногда задаю ему вопросы по той или иной ситуации, связанной с моим образом в сериале.

ТРИИКС МЕДИА / Ольга Хрулева

— Известно, что две серии «Великолепной пятерки» снимались в Крыму. Расскажите о Ваших впечатлениях о полуострове, что Вам там понравилось?

— Больше всего там мне понравились люди: добрые, отзывчивые, настоящие! Со многими, с кем нам приходилось сталкиваться во время пребывания в Крыму, мы подружились и даже обменивались подарками. Хозяйка гостиницы, где мы жили, и вовсе оказалась нашей поклонницей! Когда мы уже уезжали оттуда, нам девушки-повара испекли настоящий «киношный» торт, украшенный съедобными кинолентами.

Был один интересный случай, когда мы снимали в селе Лучистом: встретили там зрителя нашего сериала, который попросил автограф и посмотрел, как снимали сценку. Потом он куда-то исчез, а потом вернулся — с полным пакетом грецких орехов! Говорит:

«Ребята, это — вам! Я еще бы инжиру набрал, но уже темно было, по веткам не полазать!»

Милейшей души человек!

Пейзажи в Крыму невероятные! Режиссер наш, Сергей Полуянов, сам крымчанин, поэтому смог выбрать по-настоящему красивые места для съемок. Мы были даже там, где снимали «Спортлото-82» и «Кавказскую пленницу»!

ТРИИКС МЕДИА / Ольга Хрулева

— Была ли какая-то реакция со стороны украинских властей? Ведь из того, что Вы снимались в Крыму, тайны никто не делал, а они, как правило, вносят всех, кто там появляется, в свой список «Миротворца».

— Насчет «Миротворца» не знаю — сам не интересовался, но никто и не рассказывал — однако уверен, что путь на Украину мне закрыт. Я и до «Великолепной пятерки» в составе Театра музыкальной комедии часто ездил в Севастополь с «Севастопольским вальсом». 7 мая, кстати, мы снова должны там играть! Как на все это реагируют в Киеве, мне, честно говоря, все равно.

— А что говорят крымчане? Они рады воссоединению с Россией?

— Из всех, с кем мы общались на эту тему, 99% ответили «да»! Интересовались у людей в театрах, где мы играли, просто было очень интересно. Все очень рады, что они с Россией, а не с Украиной.

ТРИИКС МЕДИА / Ольга Хрулева

— Скажите, Ваша семья смотрит сериалы с Вами, как реагируют дети, когда видят Вас по телевизору?

— Моя жена, Светлана Тарасова, тоже актриса, а еще у нас три дочки: старшая заканчивает медицинский институт, средняя учится в Горном университете в Петербурге, а младшая сейчас в восьмом классе. От старшей дочери уже есть внук! Зовут Витя, и 24 февраля ему будет годик. Как видите, семья большая, и, конечно, сериалы с моим участием им интересны. Но самым главным поклонником, конечно, является моя мама, которая не пропускает ни одной серии. Дядя мой тоже смотрит — это который отец моих кузенов-подполковников. Вжился ты, говорит, в роль — настоящий подполковник!

— У Вас долгая и успешная актерская карьера. Но есть ли роль, которую Вы все еще мечтаете сыграть?

— Вы знаете, этот же вопрос мне задавали еще до того, как я стал сниматься в «Великолепной пятерке». И тогда я ответил: хочу сыграть полицейского начальника! Строгого, но справедливого! Такого, который «слуга царю, отец солдатам»! И вот Господь дал мне такую роль! Ну и «Триикс Медиа» с «Пятым каналом», конечно же.