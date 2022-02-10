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Страны ЕС готовили ответ России по гарантиям безопасности в координации с НАТО

Политика
Страны ЕС готовили ответ России по гарантиям безопасности в координации с НАТО
wikipedia.org  /  Cancillería Ecuador / CC BY-SA 2.0

Стокгольм, 10 февраля. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде прокомментировала ответ стран ЕС на письмо российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

В конце января Лавров отправил письмо 37 адресатам в страны НАТО и ЕС, где попросил объяснить, как эти государства намерены на практике выполнять взятые ими в рамках ОБСЕ обязательства о неделимости безопасности. По словам Линде, ответ стран ЕС на тему гарантий безопасности был подготовлен в координации с Североатлантическим альянсом. Дипломат назвала ответ решительным.

«Мы по-прежнему твердо поддерживаем европейский порядок безопасности, основанный на международном праве. Реализация того, о чем мы договорились, сделает Европу более безопасной», — написала Линде в Twitter.

Ранее Лавров сравнил диалог с главой МИД Британии по Украине с «разговором немого с глухим». По его словам, Москва и Североатлантический альянс на данный момент не имеют точек соприкосновения о нерасширении НАТО.

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лавров швеция анн линде
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