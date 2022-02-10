Экономист Хасанов рассказал, сколько еще будет укрепляться рубль

Рубль активно растет и компенсировал падение к доллару с конца 2021 года. Что способствовало такой силе национальной валюты, а главное, что с ней будет дальше — в беседе с ФАН рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ринат Хасанов.

«Нынешний рост рубля, как и его падение перед этим, вызван в той или иной степени снижением геополитической напряженности, связанной со взаимоотношениями России и Запада. В последние несколько недель иностранный капитал активно покидал российский рынок, так как опасался введения новых санкций Запада из-за предполагаемого нападения России на Украину. Сейчас эти страхи поутихли, изменилась риторика американской администрации, идет активная дипломатическая работа, позитивно сказался и недавний визит Макрона в Москву. Вот иностранцы и либо снизили продажи, либо начали возвращаться в Россию, следом и рубль перешел к росту», — доступно объяснил кандидат экономических наук.

Фото из личного архива Рината Хасанова /

По словам Рината Хасанова, рубль нуждается в серьезной защите. Однако те, кто должен ему помогать, бездействуют.

«Никакой опасности стабильности рубля нет и не было, то, что обладающий такими огромными резервами Банк России никак не вмешивается при панических атаках — это очень странно. Зачем вообще нам эти резервы? Да и в целом публика должна понимать, что именно регулярно скупающий валюту ЦБ РФ — главный виновник того, что российская валюта (по оценками The Economist) — самая недооцененная в мире», — отметил Ринат Хасанов.

Накануне эксперты отдела финансовой аналитики издания «Экономика сегодня» рассказали, какие факторы поддерживают высокие цены на нефть и почему рубль с высокой долей вероятности продолжит курс на укрепление.