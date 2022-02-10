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Глава Росгвардии присвоил звание капитана призерам ОИ-2022 Большунову и Спицову

Олимпийские игры 2022
Глава Росгвардии присвоил звание капитана призерам ОИ-2022 Большунову и Спицову
Global Look Press  /  Maxim Thore/Keystone Press Agency

Москва, 10 февраля. Лыжникам Александру Большунову и Денису Спицову присвоили звания капитана Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии).

Глава Росгвардии Виктор Золотов присвоил воинское звание «капитан» Александру Большунову и Денису Спицову, которые стали призерами первой мужской лыжной гонки на ОИ-2022. Соответствующий приказ был опубликован на официальном сайте подразделения.

«Принимая во внимание достигнутые военнослужащими войск национальной гвардии старшими лейтенантами А. Большуновым и Д. Спицовым высокие спортивные показатели, позволившие обеспечить России мировое лидерство в лыжном виде спорта, очередное воинское звание «капитан» присвоено им досрочно», — говорится в заявлении Росгвардии.

Большунов принес сборной России первое золото на зимней Олимпиаде в Пекине, победив в скиатлоне. Спицов стал серебряным призером гонки.

Ранее норвежский журналист Томас Харстад назвал Большунова великим спортсменом. Он признался, что уважительно относится к российскому лыжнику.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Глава Росгвардии присвоил звание капитана призерам ОИ-2022 Большунову и Спицову
росгвардия звания олимпиада спицов большунов
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