Канцлер ФРГ Щольц призвал Россию не сомневаться в «решимости» ЕС по ситуации вокруг Украины

Берлин, 10 февраля. России следует пересмотреть отношение к действиям ЕС по ситуации вокруг Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

По словам немецкого политика, РФ не должна недооценивать «решимость» Европы в урегулирования украинского кризиса. Также он отметил, что Брюссель готов начать серьезный диалог с Москвой по вопросам безопасности.

«Мы ожидаем от России ясных шагов для снижения нынешней напряженности в регионе. Сейчас нужна деэскалация», — сказал Шольц.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ призвал не допустить войны в Европе из-за обострения ситуации на Украине. Запад стремится к диалогу для урегулирования сложившейся обстановки мирным путем, подчеркнул он.