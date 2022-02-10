Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 21:21
21:19
Весь мир
Малийские активисты призвали соотечественников поддержать переходные власти республики
21:18
Происшествия
Два человека стали жертвами пожара в двухэтажном доме в Подмосковье
21:16
Весь мир
Мали и Гвинея займутся улучшением таможенного сообщения между странами
21:16
Весь мир
Fitch понизило рейтинг Сальвадора из-за принятия биткоина
21:12
Весь мир
Afrique Media показало зрителям документальный фильм ФЗНЦ «Освобождение Мали»
21:08
Весь мир
Лидер ЦАР провел занятие по математике в Университете Банги
21:05
Экономика
Аналитики: Рублю не угрожают санкции США до конца февраля
21:05
Весь мир
Центральный банк Ливии запустил платформу электронной коммерции
21:03
Весь мир
На севере Сирии террористы застрелили беженку за «контрабанду горючего»
21:03
Экономика
Квартальная прибыль Walt Disney достигла рекордной отметки
Все новости

Канцлер ФРГ Щольц призвал Россию не сомневаться в «решимости» ЕС по ситуации вокруг Украины

Политика
Канцлер ФРГ Щольц призвал Россию не сомневаться в «решимости» ЕС по ситуации вокруг Украины
Global Look Press  /  Andreas Gora/dpa

Берлин, 10 февраля. России следует пересмотреть отношение к действиям ЕС по ситуации вокруг Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

По словам немецкого политика, РФ не должна недооценивать «решимость» Европы в урегулирования украинского кризиса. Также он отметил, что Брюссель готов начать серьезный диалог с Москвой по вопросам безопасности.

«Мы ожидаем от России ясных шагов для снижения нынешней напряженности в регионе. Сейчас нужна деэскалация», — сказал Шольц.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ призвал не допустить войны в Европе из-за обострения ситуации на Украине. Запад стремится к диалогу для урегулирования сложившейся обстановки мирным путем, подчеркнул он.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Канцлер ФРГ Щольц призвал Россию не сомневаться в «решимости» ЕС по ситуации вокруг Украины
украина россия евросоюз германия шольц
Комментировать