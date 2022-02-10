Захарова заявила о двух сенсациях по итогам пресс-конференции Лаврова и Трасс

Москва, 10 февраля. Пресс-конференция министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Британии Лиз Трасс принесла две сенсации. Такое мнение выразила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.

По словам Захаровой, Трасс не стала опровергать, что хакерская группировка «Анонимус» опубликовала подлинные документы МИД Великобритании. Дипломат отметила, что речь в них идет о масштабном тайном финансировании российских СМИ и НПО через британские дипмиссии и структуры BBC и «Томсон Рейтер».

«В ответ на соответствующий вопрос СМИ гостья с Туманного Альбиона (дважды!) заявила, что британское посольство действует "добросовестно", содействуя развитию российско-британских связей в сферах "культуры, математики и науки"», — написала спикер МИД РФ в Telegram-канале.

ФБА «Экономика сегодня» / Ольга Назаркина

Второй сенсацией Мария Захарова назвала то, что слова «новичок», «Скрипаль» и «Навальный» звучали в обвинительном ключе не с британской стороны, а от Сергея Лаврова, который на этих примерах «выводил англосаксов на чистую воду».

«Британская сторона предпочла этих тем не заметить. А ведь пару лет назад Лондон масштабно зашел с любимых Западом "химоружейных козырей". Но, как и пробирка Колина Пауэлла, солсберийская история оказалась пустышкой. Теперь они разыгрывают украинского джокера», — раскрыла секрет представитель МИД РФ.

Ранее Лавров сравнил диалог с главой МИД Британии по Украине с «разговором немого с глухим». По его словам, Москва и Североатлантический альянс на данный момент не имеют точек соприкосновения по нерасширению НАТО.