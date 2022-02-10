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«Газпром» может сэкономить миллионы долларов с помощью «Силы Сибири — 2»

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 20:29
Экономика
«Газпром» может сэкономить миллионы долларов с помощью «Силы Сибири — 2»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 февраля. Новый газовый маршрут российской компании «Газпром» позволит наладить поставки сырья с наименьшими издержками. Об этом рассказывает «Газета.ru» в своем материале.

Газопровод пройдет через Иркутскую область, Тункинскую долину и протянется до границы с Монголией. Там топливо пойдет через «Союз Восток». Это даст возможность не прокладывать маршрут через горы Алтая. О выгоде такого решения рассказал специалист Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

«Включение Улан-Батора в новый маршрут позволило "Газпрому" сэкономить миллионы долларов. Предыдущий вариант предполагал достаточно протяженный горный участок пути через Алтай. Прокладка же труб через Монголию предполагает в основном равнинную местность, вести строительство на которой гораздо проще», — отметил эксперт.

Предполагается, что через «Союз Восток» будет поставляться около 50 млрд кубометров российского газа. Об этом ранее сообщал ФАН, ссылаясь на слова главы «Газпрома» Алексея Миллера.

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Газпром газ экспорт сила сибири — 2
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