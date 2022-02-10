Более 10 человек пострадали в результате атаки хуситов на саудовский город Абха

Эр-Рияд, 10 февраля. По меньшей мере 12 человек получили ранения после того, как саудовские силы ПВО перехватили и уничтожили беспилотник недалеко от южной границы королевства с Йеменом. БПЛА был нацелен на воздушную гавань города Абха.

Abha International Airport returns to full function after a suicide bomber strikes 12 people injured in #SaudiArabia pic.twitter.com/q7XrLg99AX — Middle East Update (@islamicworldupd) February 10, 2022

По данным канала AlIkhbariya, представитель арабской коалиции Турки аль-Малики заявил, что граждане королевства и иностранные рабочие получили незначительные увечья из-за падения обломков дрона в окрестностях международного аэропорта Абха. По данным YPAgency, при нападении был применен БПЛА типа Qasef-2K.

Авиасообщение на некоторое время было приостановлено, но затем возобновилось после выполнения стандартных процедур безопасности. Ответственность за нападение взяло на себя хуситское движение «Ансар Аллах», которое уже на протяжении нескольких лет ведет борьбу с правительственными силами Йемена и арабской коалицией.

BREAKING: reported Video (w/added music?) of Yemen retaliatory aerial bombardment of airport in ????????UK-????????US-armed ????????Saudi Arabia.

Initial reports indicate at least 12 wounded.#Abha. pic.twitter.com/N0ne3P5ckW — Afshin Rattansi (@afshinrattansi) February 10, 2022

Соединенные Штаты осудили нападение хуситов, заявив, что Вашингтон поможет Саудовской Аравии и ее союзникам в регионе привлечь повстанцев к ответственности.

Аэропорт Абха часто становился мишенью для ракетных и беспилотных атак йеменских повстанцев. Большинство снарядов было перехвачено, однако за последние годы в результате нападений все же погибли несколько человек. Как отмечают представители «Ансар Аллах», данная воздушная гавань является одним из объектов, используемых для военных действий против Йемена.

Новый этап

Военный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция вмешалась в боевые действия в начале 2015 года с целью поддержки правительства президента Мансура Хади. При этом «Ансар Аллах», как утверждают западные и саудовские СМИ, пользуется помощью Ирана.

Хуситы на протяжении многих лет с помощью беспилотников и ракет наносят многочисленные удары по соседней Саудовской Аравии, в том числе по аэропортам и нефтяным объектам. Возглавляемая Эр-Риядом коалиция, в свою очередь, регулярно совершает воздушные налеты по военным объектам хуситов, а также гражданской инфраструктуре. В частности, накануне утром удары были нанесены по Сане, а также жилым районам в провинции Таиз.

مشاهد لآلاف القنابل العنقودية والألغام في ضواحي العاصمة اليمنية صنعاء التي تم جمعها منذ بدء عمليات التحالف العربي.#روسيا #روسيا_اليوم #فيديو #اليمن pic.twitter.com/DJ2DZPBFDX — RTARABIC (@RTarabic) February 9, 2022

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), которые являются членом коалиции, также подверглись нескольким нападениям этом году. Хуситы взяли на себя ответственность за большинство атак по ОАЭ. Тем не менее в начале феврале Абу-Даби был безуспешно атакован малоизвестным иракским ополчением «Авляд аль-Ваад аль-Хак» («Бригады истинного обещания»). Это говорит о том, что угроза для Эмиратов исходит как с юга, так и с севера.

Причиной участившихся атак хуситов по ОАЭ, вероятно, является месть за ряд поражений повстанцев, которые те понесли в начале этого года. Известно, что проэмиратская бригада «Гиганты» вытеснила бойцов «Ансар Аллах» из южной провинции Шабва, подорвав многомесячную кампанию хуситов по захвату ключевого города Мариб.

Впрочем, правительственные силы при поддержке авиации арабской коалиции по-прежнему продолжают успешную серию военных действий против ополченцев. Несколькими днями ранее армия Йемена вошла в город Харад — столицу северо-западной провинции Хаджа.