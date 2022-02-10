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Лавров сравнил главу МИД Украины Кулебу с Геббельсом в искусстве пропаганды

Политика
Лавров сравнил главу МИД Украины Кулебу с Геббельсом в искусстве пропаганды
flickr.com  /  МИД России

Москва, 10 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил украинского коллегу Дмитрия Кулебу с одним из сподвижников Адольфа Гитлера на встрече с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс.

Дипломаты провели переговоры в Москве в четверг. Лавров отметил, что Кулеба превзошел искусство Йозефа Геббельса в плане пропаганды. Речь идет о сподвижнике Гитлера во времена нацистской Германии.

Лавров напомнил Трасс, что президент Украины Владимир Зеленский и его министры, а также секретарь СНБО Алексей Данилов публично отказываются выполнять Минские соглашения. Дмитрий Кулеба прямо заявил, что никакого диалога с Донецком и Луганском не состоится. Глава МИД РФ жестко прошелся по украинскому коллеге.

«Это, понимаете, уже точно совершенно школа Геббельса или даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха, потому что на голубом глазу произносить ложь, отвергать то, что одобрено Советом безопасности (ООН) и записано черным по белому», — подчеркнул Лавров по итогам переговоров.

Лавров сравнил главу МИД Украины Кулебу с Геббельсом в искусстве пропаганды
wikipedia.org / PD

Элизабет Трасс в ходе переговоров отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Об этом она сказала Лаврову в ответ на соответствующий вопрос, когда дипломаты обсуждали Украину.

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