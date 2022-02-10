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Расчеты реактивных установок «Дамба» «уничтожили» диверсантов в ходе учений на Камчатке

Армия
Расчеты реактивных установок «Дамба» «уничтожили» диверсантов в ходе учений на Камчатке
wikipedia.org  /  Smell U Later / CC BY-SA 3.0

Петропавловск-Камчатский, 10 февраля. Российские военнослужащие применили реактивные бомбометные комплексы ДП-62 «Дамба» в ходе учений на Камчатке.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что расчеты развернули реактивные установки на необорудованных позициях Халактырского пляжа. Перед занятием огневой позиции машины преодолели перевалы и снежную целину на прибрежной полосе.

Отмечается, что в ходе маневров ДП-62 выполнили стрельбу по морскому полигону в открытом океане на расстояние до трех километров от береговой линии. Это позволило уничтожить условных диверсантов.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Каспийской флотилии провели тренировку по боевому применению БРК «Бал» в Дагестане. Бойцы совершенствовали навыки по обнаружению морских целей и подготовке ракетных комплексов к нанесению ударов.

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