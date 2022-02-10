Милохин признался, что Авербух заставил его целовать Медведеву

Москва, 10 февраля. Блогер Даня Милохин прошел детектор лжи, где ему задавали вопросы об отношениях с фигуристкой Евгенией Медведевой.

Блогер принял участие в шоу «Детектор» на канале «Пятница!», где честно ответил на вопросы о себе. Кроме того, он рассказал, что связывало его с партнершей по шоу «Ледниковый период». Пара Милохина Евгении Медведевой стала одним из самых ярких дуэтов ледового шоу. Зрители поверили в их романтические отношениях, а тренер Татьяна Тарасова назвала их своими фаворитами.

«Не было никакого романа. У нас просто дружеские, теплые, хорошие отношения», — признался тиктокер.

Участники шоу убедили поклонников во время своего последнего выступления, что они вместе. Тогда молодые люди завершили прокат страстным поцелуем. Оказалось, что это была задумка продюсера.

«Нас держит в плену Илья Авербух. Держал в плену, пока не закончился проект. Он нас заставил. Да, он заставлял нас целоваться», — заявил блогер.

Ранее стало известно, что Милохин получил большую роль в новом проекте СТС. Он снимется в сериале «Классная Катя», в котором играют звезды отечественного кино.