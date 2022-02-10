Названы вероятные претенденты на лидерство в ИГ после ликвидации Аль-Курайши

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Багдад, 10 февраля. В Ираке назвали потенциальных претендентов на пост нового лидера «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Службы безопасности считают, что формально обезглавленная после ликвидации Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши организация присягнет новому главарю в ближайшие недели.

«К ним относятся Абу Хадиджа, который отвечает за Ирак в «Исламском государстве», Абу Муслим, лидер ИГ в провинции Анбар, и еще один по имени Абу Салих, о котором очень мало информации, но который был близок к Аль-Багдади и Аль-Курайши. Рассматривается также Абу Ясир аль-Иссави, <…> поскольку имеет большой военный опыт», — сообщил Фадхил Абу Ргиф, консультант иракских правоохранителей.

What future awaits 'Islamic State' after its leader's death?#123INFOhttps://t.co/1ekhDT0Q5X — 123 INFO DEUTSCHLAND (@123_INFO_DE) February 9, 2022

Примечательно, что Аль-Иссави предположительно был убит при бомбардировке еще в январе 2021 года, однако его ликвидация не подтверждена. Если ему удалось выжить, то он является кандидатом с огромным боевым опытом и множеством сторонников.

«Им придется выбирать кого-то из той группы, которая с первых дней действовала под знаменем ИГ», — считает эксперт журнала New Lines Хассан Хассан.

Сейчас, по всей видимости, ИГ проводит проверку на предмет информационных утечек, которые привели к ликвидации Аль-Курайши. Лишь после этого авторитетные члены организации соберутся в одном месте и определят нового лидера.

Состояние организации

Квази-халифат ИГ ликвидирован несколько лет назад, однако уничтожение самого движения и его идеологии сильно затруднено. Террористы давно отказались от использования мобильной связи и существуют в автономных группах, контактирующих лишь в случае необходимости при помощи трудноотслеживаемых способов взаимодействия. Кроме того, их перемещение между Сирией и Ираком упрощено наличием разрывов в зонах контроля различных армий и вооруженных формирований.

ИГ проявляет активность на севере и северо-западе Ирака, а также в восточной Сирии. По различным оценкам, численность действующих боевиков находится в диапазоне от четырех до десяти тысяч единиц. Кроме того, в тюрьмах на подконтрольных курдским «Сирийским демократическим силам» (СДС) содержатся также тысячи разоруженных боевиков и их семей, что, очевидно, может рассматриваться как потенциальный резерв для радикального движения.

Из региональных отделений наиболее успешными считаются афганское, ливийское и йеменское. Однако сейчас террористы многократно слабее, чем в 2014-2016 годах. В этот период численность активных боевиков колебалась в пределах от 30 до 40 тысяч единиц. Под их контролем находилась территория с суммарным населением до девяти миллионов человек.

После фактического военного поражения ИГ сконцентрировалось на сохранении своей международной сети, в рамках чего и было принято решение о децентрализации структуры. По мнению Гидо Штайнберга, эксперта по Ближнему Востоку из Немецкого института международных отношений и безопасности (SWP), факт ликвидации Аль-Курайши вблизи турецкой границы лишний раз свидетельствует о важности поддержки международных контактов для ИГ.

«Степень, в которой «Исламское государство» вообще преуспеет, будет зависеть от того, сможет ли оно набраться сил в Ираке и Сирии, а также от того, сможет ли оно выйти из подполья и снова начать править какой-то территорией», — рассказал он, добавив, что считает подобный вариант развития событий маловероятным.

Предположительно, организация не испытывает финансовых трудностей: у нее должны были остаться сотни миллионов долларов, накопленных в период активной экспансии.

Фигура Аль-Курайши

Ликвидированный главарь ИГ проживал в сирийском населенном пункте Атма на границе провинций Идлиб и Алеппо. Последние годы он не выходил из дома, не публиковал видеозаписи со своим участием или голосовые сообщения, опасаясь выдачи собственного местоположения.

О его жизни известно мало. Он служил в иракской армии, а также получил степень магистра исламоведения. В 2007-2008 году попал в тюрьму на территории Ирака, где вступил в активные контакты с разведкой США. Там же он познакомился с будущим лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади, должность которого он занял в 2019 году.

#ISIS: 'Islamic State confirmed the death of its leader Abu Bakr al-#Baghdadi and spokesperson Abu Hassan al-#Muhajir and the appointment of a new leader, Abu Ibrahim al-Hashimi al-#Qurayshi'https://t.co/UJYFXZFyGX — The Analyst (@tsylanaeht) October 31, 2019

Аль-Курайши был способен решать оперативные вопросы, являясь при этом религиозным авторитетом для своих сторонников. Сейчас, по мнению Штайнберга, выбор его последователя осложнен немногочисленностью кандидатов, совмещающих в себе две указанные черты: многие потенциальные лидеры оказались выбиты в предыдущие годы.

При этом ничего необычного в том, что новый главарь будет выходцем из Ирака, аналитик не наблюдает.

«За последние три года ИГ снова стало существенной силой на иракской территории», — объяснил он.

Ликвидация

Аль-Курайши был ликвидирован 3 февраля в ходе операции спецназа США. При этом погибли тринадцать человек, включая шестерых детей и четырех женщин. С американской стороны пострадавших нет.

Подобные жертвы Пентагон объяснил взрывом, произошедшим в результате активации «пояса шахида» главарем ИГ. Однако военный обозреватель Алексей Суконкин в интервью для ФАН усомнился в официальной версии. Дело в том, что посмертные фотографии убитого не позволяют свидетельствовать о взрыве.

5 Takeaways From U.S. Raid That Killed the Islamic State’s Leader. Will Qurayshi's Death Have Any Impact on The Terror Group's Expansion in Africa? https://t.co/JuFIIQ9fDv pic.twitter.com/yTTnv1HJNk — Jasusi (@Chahali) February 5, 2022

В то же время военный эксперт Борис Рожин обратил внимание на тот факт, что проблему терроризма в Сирии не получится искоренить до тех пор, пока часть территорий республики находится под контролем проамериканских и протурецких формирований. Именно эти районы являются резервуарами для боевиков.

Сама же операция, по мнению Рожина, стала ответом на недавний мятеж пленных боевиков ИГ в Хасаке. В самой же деятельности террористической организации после смерти Аль-Курайши ничего не изменится, считает эксперт: на смену убитым лидерам придут другие, как это уже неоднократно бывало.

1 Организация запрещена на территории РФ.