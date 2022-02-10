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RT: донаты ФБК в криптовалюте стекаются в Латвию

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 20:16
Экономика
RT: донаты ФБК в криптовалюте стекаются в Латвию
Федеральное агентство новостей

Рига, 10 февраля. RT выяснил, в какой стране обналичиваются сделанные в криптовалюте пожертвования в пользу фонда, который основал блогер Алексей Навальный1 (включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности). Для этого используется латвийское отделение анонимного форума LocalBitcoins.

Сотрудники ФБК2 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана в России экстремистской и запрещена на территории страны) долгое время вводили в заблуждение сторонников Навального. Они призывали присылать донаты, используя биржу Binance, ссылаясь на анонимность криптовалюты. Однако в действительности биржа собирает данные пользователей, а история всех транзакций находится в открытом доступе.

ФБК в инструкции для подписчиков указали, что используют адрес LV localbtc для обналичивания монет. RT объясняет, что V — это код Латвии, а localbtc — сокращенное название форума LocalBitcoins. С его помощью люди обменивают криптовалюту на фиатные деньги.

Через этот кошелек прошло 1,35 ВТС, или 66 тысяч долларов, после признания организации экстремистской. Теперь жертвователям может грозить до восьми лет лишения свободы.

Минфин РФ ранее подготовил концепцию регулирования криптовалют. Она предполагает, что все держатели цифровых активов в стране будут идентифицированы.

1 Включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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Латвия навальный криптовалюта фбк донаты
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