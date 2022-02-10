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Британия перебросила на территорию Польши 350 бойцов спецназа

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 20:08
Армия
Британия перебросила на территорию Польши 350 бойцов спецназа
twitter.com  /  @AFSOUTH

Варшава, 10 февраля. Группа из 350 британских спецназовцев прибыла на территорию Польши в рамках усиления восточного фланга Североатлантического альянса.

Глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак заявил, что прибытие иностранных солдат свидетельствует о солидарности стран НАТО. Он напомнил, что в районе города Ожиша на севере Польши уже дислоцированы 250 британских военнослужащих, передает RT.

«Солдаты, которые сегодня прибывают в Польшу, хорошо известны нашим солдатам особенно из шестой воздушно-десантной бригады. Они неоднократно вместе выполняли миссии в разных частях света», — сообщил Блащак.

Ранее в ЛНР заявили, что Польша перебросила наемников в Донбасс. Отмечалось, что они возьмут на себя подготовку украинских военных к диверсиям в регионе.

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