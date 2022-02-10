Пекин, 10 февраля. США допустили сокрушительную ошибку, пытаясь использовать Украину в качестве рычага давления на Россию, отмечают аналитики китайского издания Sohu.

Американские власти рассчитывали, что смогут заручиться поддержкой НАТО, пишет «ПолитРоссия». Однако ожидания Вашингтона не оправдались: Хорватия пообещала отозвать свои войска из Североатлантического альянса, а Германия и Франция инициировали прямой диалог с РФ.

«В НАТО оказалось много стран, которые не хотят вступать в открытый конфликт с Россией», — говорится в статье.

Соединенные Штаты хотели использовать Украину как таран против России, но в результате Альянс начал трещать по швам, раскрыли правду журналисты. «Убийственная тактика» американцев оказалась неожиданной даже для президента РФ Владимира Путина, подчеркнули они.

kremlin.ru / Администрация президента России

«Убийственная тактика Соединенных Штатов в отношении России на самом деле убила НАТО. Альянс столкнулся с огромным кризисом. Путину остается только сидеть в стороне и наблюдать за разворачивающейся драмой», – отмечается в материале Sohu.

Ранее стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил необходимость продолжить диалог между Альянсом и Россией. Об этом он написал в письме министру иностранных дел Сергею Лаврову.