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Аналитики Sohu назвали план США против России убийственным для НАТО

Политика
Аналитики Sohu назвали план США против России убийственным для НАТО
flickr.com  /  @The U.S. Army

Пекин, 10 февраля. США допустили сокрушительную ошибку, пытаясь использовать Украину в качестве рычага давления на Россию, отмечают аналитики китайского издания Sohu.

Американские власти рассчитывали, что смогут заручиться поддержкой НАТО, пишет «ПолитРоссия». Однако ожидания Вашингтона не оправдались: Хорватия пообещала отозвать свои войска из Североатлантического альянса, а Германия и Франция инициировали прямой диалог с РФ.

«В НАТО оказалось много стран, которые не хотят вступать в открытый конфликт с Россией», — говорится в статье.

Соединенные Штаты хотели использовать Украину как таран против России, но в результате Альянс начал трещать по швам, раскрыли правду журналисты. «Убийственная тактика» американцев оказалась неожиданной даже для президента РФ Владимира Путина, подчеркнули они.

Аналитики Sohu назвали план США против России убийственным для НАТО
kremlin.ru / Администрация президента России

«Убийственная тактика Соединенных Штатов в отношении России на самом деле убила НАТО. Альянс столкнулся с огромным кризисом. Путину остается только сидеть в стороне и наблюдать за разворачивающейся драмой», – отмечается в материале Sohu.

Ранее стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил необходимость продолжить диалог между Альянсом и Россией. Об этом он написал в письме министру иностранных дел Сергею Лаврову.

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