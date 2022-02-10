США стали покупать российский дизель в рекордных объемах

Вашингтон, 10 февраля. США купили в РФ рекордное количество дизельного топлива за последние три года. Они не могут закрывать свои потребности за счет внутренних резервов, а в Канаде из-за пандемии закрылся последний НПЗ. Надежда остается только на российское топливо, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Запасы дизтоплива на Восточном побережье достигли минимума за последние шесть лет, а цены на него находятся на уровне 2014 года. Критическая ситуация вынудила США попросить помощи у Москвы. В ноябре из РФ были отправлены четыре танкера с 2 млн баррелей дизтоплива. Это максимальный объем поставки с 2018 года.

Управляющий директор Vortexa в Хьюстоне Клэй Сейгл подчеркнул, у России есть возможность поставлять дизель в отличие от Евросоюза.

«Энергетический кризис, разразившийся зимой, бьет по всему миру. Взлет цен на голубое топливо привел к повышению и нефтяных котировок, поскольку есть риск перехода электростанций с газа на нефть», — оценил ситуацию Bloomberg.

Соединенные Штаты, с одной стороны, пугают мир грозной риторикой о санкциях против РФ, а с другой — покупают у нее дизель. В феврале ожидаются новые поставки в размере 1,5 млн баррелей.

Сырье из Венесуэлы американские НПЗ потеряли после того, как президент Дональд Трамп наложил санкции на Petroleos de Venezuela. То есть Белый дом наказывает сам себя и продолжает загонять в угол национальную экономику. Вашингтон давит на ЕС, требуя избавиться от энергозависимости от РФ, попадая при этом в зависимость от российских нефтепродуктов.

Рост цен на нефть является реакцией на новый виток обострения отношений между США и РФ, отмечал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.