Палата представителей Ливии утвердила внесение поправок в конституцию

Тобрук, 10 февраля. Палата представителей Ливии одобрила поправку к конституционной декларации. Инициатива призвана разрешить политический кризис и позволит провести парламентские и президентские выборы.

По сообщению пресс-секретаря ведомства Абдаллы Блехека, решение принято большинством присутствующих на сегодняшнем заседании. За предложение проголосовали 126 из 147 депутатов.

Утвержденную инициативу представил на прошлой неделе Комитет по разработке дорожной карты. Она подразумевает формирование комиссии из 24 представителей от трех географических регионов. Его члены займутся внесением поправок в основной закон. Штаб-квартира нового органа разместится в городе Аль-Байда на востоке страны.

После изменения конституции власти проведут референдум. Если 2/3 граждан одобрят проект, то всенародное голосование признают успешным и документ примут.

В течение 240 дней со дня утверждения закона о выборах необходимо реализовать избирательный процесс. Осуществлением плебисцита займется Высшая избирательная комиссия (ВИК), которую решено воссоздать.

До проведения всеобщего голосования в соответствии с конституцией управление повседневными делами страны сосредоточится в руках временного кабинета министров, которое придет на смену Правительству национального единства (ПНЕ) под руководством Абд аль-Хамида Дабибы. Мандат последнего истек 14 декабря 2021 года в день несостоявшегося всенародного голосования.

В ходе сегодняшнего заседания депутаты большинством голосов избрали главу новой исполнительной власти Ливии. Им стал бывший руководитель МВД триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага.