Звезда «Склифосовского» Мария Куликова впервые рассказала о романе с любимым мужчиной

Москва, 10 февраля. Актриса театра, кино и дубляжа Мария Куликова не любит распространяться на тему своей личной жизни, что порождает немалое количество слухов. Многим из них суждено уйти в прошлое — звезда сериала «Склифосовский» все же отважилась на разговор о своем любимом мужчине.

Куликова была замужем за коллегой по актерскому ремеслу Денисом Матросовым, известным широкому зрителю по фильму «Мусорщик» и сериалам «Подари мне жизнь», «Счастливый билет» и «Профиль убийцы — 2». В браке у них родился сын Иван. Лодке звездной любви не было суждено вечно бороздить океан страсти, и в 2015 году семья распалась.

Первые слухи о новых отношениях Куликовой начали муссироваться СМИ несколько лет назад. Актриса при этом ревностно охраняла тайну личности своего избранника. Как выяснилось, с ним ее связывают доверительные отношения, в которых для ревности и подозрений в супружеской неверности места попросту не нашлось.

«Я тоже не отношусь к каким-то сумасшедшим ревнивицам, потому что есть определенный опыт, и ревность, к сожалению, ничего не может сохранить. Даже если ты за руку будешь круглыми сутками держать человека, если он не захочет быть с тобой, это не поможет. А если захочет: даже если ты улетишь на Камчатку на полгода — он найдет возможность увидеться с тобой», — рассказала звезда в беседе с WMJ.ru.

Впрочем, далеко не всем удается держать это чувство под контролем. Как рассказала звезда Comedy Woman Наталия Медведева, ее супруг в первые годы их отношений проявлял себя как большой ревнивец.