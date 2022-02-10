Бузова поддержала фигуристку Камилу Валиеву после скандала на ОИ в Пекине

Москва, 10 февраля. Певица Ольга Бузова обратилась к российской фигуристке Камиле Валиевой со словами поддержки после допинг-скандала на зимних Играх в Пекине.

Международный олимпийский комитет (МОК) отложил церемонию награждения победителей в командном турнире фигуристов. Портал Inside the Games сообщил, что причиной переноса могли стать проблемы с допинг-тестом у 15-летней представительницы России. Бузова решила защитить юную спортсменку от преждевременных обвинений.

«Просто знай, что правда и любовь всей страны сейчас с тобой! Таким, как ты, будут завидовать всегда, но нам сейчас просто нужно сохранять холодными головы, нужен ясный ум, хорошую злость, чтобы были силы продолжать борьбу!» — написала Бузова в своем Instagram-аккаунте.

Prt Scr instagram.com / @buzova86

Ранее советская и российская конькобежка Светлана Журова раскритиковала американского журналиста, который заявил, что российскую фигуристку «накачали» каким-то препаратом. Депутат Госдумы назвала заявления американских СМИ вбросом.