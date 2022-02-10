Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 21:19
21:19
Весь мир
Малийские активисты призвали соотечественников поддержать переходные власти республики
21:18
Происшествия
Два человека стали жертвами пожара в двухэтажном доме в Подмосковье
21:16
Весь мир
Мали и Гвинея займутся улучшением таможенного сообщения между странами
21:16
Весь мир
Fitch понизило рейтинг Сальвадора из-за принятия биткоина
21:12
Весь мир
Afrique Media показало зрителям документальный фильм ФЗНЦ «Освобождение Мали»
21:08
Весь мир
Лидер ЦАР провел занятие по математике в Университете Банги
21:05
Экономика
Аналитики: Рублю не угрожают санкции США до конца февраля
21:05
Весь мир
Центральный банк Ливии запустил платформу электронной коммерции
21:03
Весь мир
На севере Сирии террористы застрелили беженку за «контрабанду горючего»
21:03
Экономика
Квартальная прибыль Walt Disney достигла рекордной отметки
Все новости

«Комитет 6 января» заявил, что Трамп смывал в унитаз государственные документы США

Весь мир
«Комитет 6 января» заявил, что Трамп смывал в унитаз государственные документы США
Global Look Press  /  Brandon Bell/POOL / Keystone Press Agency

Вашингтон, 10 февраля. Комитет Палаты представителей начал расследование в отношении Дональда Трампа после того, как в его поместье во Флориде были обнаружены коробки с президентскими записями.

Председатель комитета по надзору Кэролин Мэлони заявила в четверг, что она «глубоко обеспокоена тем, что эти записи не были переданы Национальному управлению архивов и документации в конце правления администрации Трампа».

Она направила запрос архивариусу Дэвиду Феррьеро с просьбой предоставить информацию о 15 коробках записей, которые сотрудники Национального архиву обнаружили в поместье Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич.

Закон о президентских отчетах предусматривает, что записи, сделанные действующим президентом и его сотрудниками, хранятся в архивах, а уходящий руководитель несет ответственность за передачу документов в Национальный архив в конце срока полномочий.

В настоящее время Комитет по надзору пытается выяснить, какие именно записи содержались в обнаруженном архиве. Также у Комитета есть опасения по поводу того, что Трамп во время своего президентства уничтожал записи и даже смывал в унитаз потенциально секретные документы.

Представители Национального архива ранее на этой неделе сообщили, что представители бывшего президента обнаружили записи, «которые не были переданы в Национальный архив». Агентство организовало доставку документов в Вашингтон.

Офис архивариуса сообщил, что представители бывшего президента продолжают поиск дополнительных записей, принадлежащих архивам.

«Документы были переданы легко, без конфликтов и на очень дружественной основе», — заявил Трамп после передачи документов.

Он выразил уверенность, что однажды эти записи станут частью Президентской библиотеки Дональда Трампа.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / «Комитет 6 января» заявил, что Трамп смывал в унитаз государственные документы США
сша трамп документы
Комментировать