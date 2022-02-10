«Комитет 6 января» заявил, что Трамп смывал в унитаз государственные документы США

Вашингтон, 10 февраля. Комитет Палаты представителей начал расследование в отношении Дональда Трампа после того, как в его поместье во Флориде были обнаружены коробки с президентскими записями.

Председатель комитета по надзору Кэролин Мэлони заявила в четверг, что она «глубоко обеспокоена тем, что эти записи не были переданы Национальному управлению архивов и документации в конце правления администрации Трампа».

President Trump May Have Violated Laws Protecting Government Property When He Destroyed, Removed Records, NGOs Assert | National Security Archive https://t.co/UcASe0Vl7v — Objectively Random (Jaynes stan) (@firoozye) February 9, 2022

Она направила запрос архивариусу Дэвиду Феррьеро с просьбой предоставить информацию о 15 коробках записей, которые сотрудники Национального архиву обнаружили в поместье Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич.

Закон о президентских отчетах предусматривает, что записи, сделанные действующим президентом и его сотрудниками, хранятся в архивах, а уходящий руководитель несет ответственность за передачу документов в Национальный архив в конце срока полномочий.

В настоящее время Комитет по надзору пытается выяснить, какие именно записи содержались в обнаруженном архиве. Также у Комитета есть опасения по поводу того, что Трамп во время своего президентства уничтожал записи и даже смывал в унитаз потенциально секретные документы.

National Archive officials have asked the Justice Department to look into if former Pres. Trump may violated the Presidential Records Act, which requires all White House records to be preserved by the federal government. @jonkarl reports. https://t.co/kWY5S6eOU4 pic.twitter.com/GZjkPGkdHH — Good Morning America (@GMA) February 10, 2022

Представители Национального архива ранее на этой неделе сообщили, что представители бывшего президента обнаружили записи, «которые не были переданы в Национальный архив». Агентство организовало доставку документов в Вашингтон.

Archive found potentially classified material in boxes returned by Trump https://t.co/3fIrxPeyOx — News Of America (@NewsOfAmerica4) February 10, 2022

Офис архивариуса сообщил, что представители бывшего президента продолжают поиск дополнительных записей, принадлежащих архивам.

«Документы были переданы легко, без конфликтов и на очень дружественной основе», — заявил Трамп после передачи документов.

Он выразил уверенность, что однажды эти записи станут частью Президентской библиотеки Дональда Трампа.