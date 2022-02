«Комитет 6 января» заявил, что Трамп смывал в унитаз государственные документы США

Вашингтон, 10 февраля. Комитет Палаты представителей начал расследование в отношении Дональда Трампа после того, как в его поместье во Флориде были обнаружены коробки с президентскими записями.

Председатель комитета по надзору Кэролин Мэлони заявила в четверг, что она «глубоко обеспокоена тем, что эти записи не были переданы Национальному управлению архивов и документации в конце правления администрации Трампа».

Она направила запрос архивариусу Дэвиду Феррьеро с просьбой предоставить информацию о 15 коробках записей, которые сотрудники Национального архиву обнаружили в поместье Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич.

Закон о президентских отчетах предусматривает, что записи, сделанные действующим президентом и его сотрудниками, хранятся в архивах, а уходящий руководитель несет ответственность за передачу документов в Национальный архив в конце срока полномочий.

В настоящее время Комитет по надзору пытается выяснить, какие именно записи содержались в обнаруженном архиве. Также у Комитета есть опасения по поводу того, что Трамп во время своего президентства уничтожал записи и даже смывал в унитаз потенциально секретные документы.

