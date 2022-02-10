Норвежский журналист Харстад назвал великим российского лыжника Большунова

Осло, 10 февраля. Журналист Томас Харстад признался, что уважает лидера мужской сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова.

Норвежский журналист Томас Харстад заявил, что не согласен со своим коллегой из NRK Яном Петтером Сальтведтом, который считает, что Александра Большунова и других российских спортсменов «не должно быть» на ОИ-2022. Своим мнением на этот счет сотрудник издания Dagbladet поделился с «Чемпионатом».

«Ваша команда имеет полное право здесь находиться и соревноваться. На днях на пресс-конференции Александру Большунову был задан вопрос про допинг. Я считаю, что задавший его журналист из США поступил некрасиво и даже грубо. Александр — великий спортсмен, который заслуживает уважения», — отметил Харстад.

Большунов принес сборной России первое золото на зимних Олимпийских играх в Пекине. Лыжник занял первое место в скиатлоне, опередив своего соотечественника Дениса Спицова.