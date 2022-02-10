Политолог Рогов о скандале с Валиевой: Спорт стал жестко мотивированной политикой

Скандал, в который втянули юную фигуристку Камилу Валиеву, — это спланированная акция. Ее цель — сломать карьеру будущей неоднократной олимпийской и мировой чемпионке, а также в очередной раз нанести удар по имиджу России. Так считает политолог Владимир Рогов. Своим мнением он поделился в беседе с ФАН.

«Случай с Камилой Валиевой четко показывает системность провокаций против российской сборной. Мы сегодня видим, что западный мир, консолидированный в лице, прежде всего, англосаксов занимается тем, чем он умеет заниматься наиболее профессионально, то есть тиранством. Спорт уже давно перестал быть спортом. А стал жестко мотивированной политикой. И обратите внимание, что первыми «мутную историю» Камилы Валиевой сообщили именно представители недружественного по отношению к России СМИ», — объяснил политолог.

Кроме того, Владимир Рогов возмущен поведением спортивных чиновников. Они, по мнению политолога, должны были активнее защищать фигуристку Камилу Валиеву.

«Мне не совсем понятна изначальная позиция российских чиновников Олимпийского комитета России, которые ведут себя более чем сдержано и дипломатично. Мне кажется, что чем более жесткую позицию занимает Россия в провокациях против себя, тем больше шансов на успех», — подчеркнул собеседник ФАН.

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Возмутили Владимира Рогова и резкие высказывания о Валиевой депутата Госдумы и трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной.

«Также непонятны заявления псевдопатриотов, являющихся продолжительное время резидентами США, например, Ирины Родниной, которая сначала чуть ли не заявила о явке с повинной и ввела понятие презумпции виновности для Валиевой. А потом, почувствовав жесткую реакцию общества, попыталась откатить назад», — посетовал Владимир Рогов.

Prt Scr youtube.com / Первый канал

Накануне в интервью ФАН Ирина Роднина объяснила, почему не будет извиняться за свои слова о Валиевой. Ранее появилась информация, что российская фигуристка Камила Валиева может не принять участие в дальнейших соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменку подозревают в употреблении допинга. Однако, как выяснилось позже, обнаруженный в ее допинговом тесте препарат не способен оказывать влияние на спортивные результаты. Найденное запрещенное вещество имеет отношение к лекарству, применяемому для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.