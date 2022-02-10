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Пентагон разместил бомбардировщики B-52H на базе британских ВВС Фэрфорд

Армия
Пентагон разместил бомбардировщики B-52H на базе британских ВВС Фэрфорд
wikipedia.org  /  Master Sgt. Lance Cheung

Вашингтон, 10 февраля. Пентагон перебросил на военную базу в Британии группу стратегических бомбардировщиков B-52H, которые способны нести ядерное оружие.

Командование ВВС США в Европе сообщает, что бомбардировщики прибыли на британскую территорию для выполнения давно запланированной миссии оперативной группы американских ВС. Известно, что четыре B-52H вылетели с авиабазы ​​Майнот в Северной Дакоте, передает RT.

«Самолеты B-52H Stratofortress, вспомогательное оборудование и личный состав 5-го бомбардировочного крыла с авиабазы Майнот сегодня прибыли на базу британских ВВС Фэрфорд», — сказано в заявлении.

Ранее в России сообщили, что размещенные в Японии американские РСМД будут представлять угрозу безопасности страны. Отмечалось, что США оказывают давление на Токио, в том числе в военно-политической области.

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