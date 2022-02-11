Конгрессмены США призывают Байдена заблокировать продажу истребителей F-16 Турции

Более 65 процентов турок выступают за то, чтобы сирийские мигранты покинули страну, Тель-Авив с осторожностью относится к желанию Анкары помириться, турецкие компании поставляли боевикам «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) оборудование для вооружения беспилотников, суд выдал ордер на арест восьми человек за сообщения о здоровье Эрдогана. Автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Анкара потребовала от ряда зарубежных СМИ приобрести лицензию на вещание

Высший совет радио и телевидения Турции (RTÜK) дал международным СМИ, в том числе турецким редакциям изданий «Голос Америки»3 (признано иноагентом в РФ), Deutsche Welle и «Евроньюс», 72 часа на то, чтобы они подали заявку на получение лицензии вещания на территории Турции.

«Иначе вещание этих изданий будут заблокировано», — говорится в сообщении регулятора.

Неизвестные расстреляли турецкого криминального авторитета на Кипре

Криминальный авторитет Халил Фалиалы был убит в результате вооруженного нападения в городе Гирне в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) 8 февраля.

Нападавшие обстреляли машину Фалиалы из автоматического оружия, когда он выходил из дома около 19:00 по местному времени. Фалиалы скончался от множественных огнестрельных ранений в больнице. Его водитель также был убит.

Ранее другой криминальный авторитет Седет Пекер публично заявил о том, что Фалиалы вместе с Эркамом Йылдырымом, сыном бывшего премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, занимался контрабандой наркотиков, а также торговлей людьми.

Halil Falyalı cinayeti nasıl işlendi? Vücudundan 16 mermi çıkartıldıhttps://t.co/Li57nVRA4B pic.twitter.com/sghFWPPuAo — soL Haber (@solhaberportali) February 10, 2022

Эквадор изъял партию кокаина, направлявшуюся в Турцию

Полиция Эквадора изъяла 43,8 кг чистого кокаина в контейнере с бананами, направлявшемся в Турцию, в порту Гуаякиль.

В прошлом году Эквадор стал основным источником поставок кокаина в Турцию. В мае власти Панамы конфисковали контейнер с 616 упаковками наркотиков, направлявшийся из Эквадора в порт южной турецкой провинции Мерсин.

В июне турецкие правоохранители обнаружили тонну кокаина на борту корабля, прибывшего в Мерсин из южноамериканской страны. Министр торговли Турции Мехмет Муш заявил, что это крупнейшая конфискация кокаина в истории республики.

Эрдоган потребовал компенсацию за оскорбления в свой адрес

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал иск о клевете против журналистки Седеф Кабаш, арестованной в прошлом месяце по обвинению в «оскорблении» государственного лидера. Истец в качестве компенсации морального вреда требует 250 000 лир (примерно 18 400 долларов США).

Кабаш арестовали и поместили в тюрьму за пословицу, которую она процитировала в прямом эфире во время программы на оппозиционном телеканале в начале января:

«Когда бык входит во дворец, он не становится королем, но дворец становится сараем».

По словам Кабаш, произнося поговорку, она не намеревалась оскорбить президента.

Erdoğan, gazeteci Sedef Kabaş hakkında 250 bin TL’lik tazminat davası açtıhttps://t.co/LOO5cfnIzP pic.twitter.com/KQ155u72pw — Demokrat Haber (@DemokratHaber) February 9, 2022

Турецкие компании поставляли боевикам ИГ оборудование для вооружения беспилотников

Три турецкие строительные компании поставили террористам «Исламского государства» материалы на миллионы долларов, предназначенные для вооружения БПЛА, сообщила в понедельник турецкая газета Birgün со ссылкой на отчет Совета по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK).

Согласно докладу MASAK за 2021 год, речь идет о компаниях «Altun İnci», «Elferah» и «Mavi Yelken», основанных гражданином Сирии Ибрагимом Хагом Генеидом, который получил турецкое гражданство.

Глава НАТО поблагодарил Турцию за поддержку в российско-украинском кризисе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 7 февраля поблагодарил президента Эрдогана за его «активную поддержку» и усилия по «нахождению политического решения» в осложнившемся диалоге между Россией и Украиной.

Столтенберг сделал это заявление после визита турецкого президента в Киев.

Spoke to President @RTErdogan to discuss #Russia’s buildup in and around #Ukraine. I thanked him for his active support & personal engagement to find a political solution, and welcomed #Turkey's strong practical support to #Ukraine. #NATO remains ready for dialogue. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 7, 2022

Президенты Турции и Израиля обсудили по телефону возможную встречу

Реджеп Тайип Эрдоган и его израильский коллега Ицхак Герцог провели переговоры по телефону 6 февраля. Герцог пожелал Эрдогану и его жене Эмине Эрдоган скорейшего выздоровления от COVID-19. Во время разговора лидеры двух стран также обсудили возможность скорой встречи.

Ранее Эрдоган сообщал, что визит Герцога может состоятся в середине марта, однако точной даты предполагаемой поездки не называлось.

Эрдоган предложил Израилю вместе заняться поставками газа в Европу

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция и Израиль могут сотрудничать для транспортировки израильского природного газа в Европу.

«Мы уже обсуждали этот вопрос с Израилем в прошлом. Мы могли бы использовать израильский природный газ в нашей стране, а также приложить совместные усилия для транспортировки топлива в Европу», — цитирует Эрдогана государственное агентство Anadolu.

Тель-Авив с осторожностью относится к желанию Анкары помириться

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил 7 февраля, что его правительство с осторожностью относится к возобновившемуся интересу Турции к укреплению связей с Тель-Авивом.

Замечания Беннета прозвучали на следующий день после того, как президент Ицхак Герцог обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом возможную встречу в Анкаре.

Турки протестуют против повышения цен на электроэнергию

Тысячи людей по всей Турции в прошлые выходные вышли на улицы, чтобы выразить протест против роста цен на электричество, который наблюдается с начала года.

Демонстрации прошли в западной провинции Измир и юго-восточных провинциях Диярбакыр и Мардин. Толпы граждан несли в руках счета за электроэнергию.

1 января потребители и предприятия столкнулись с повышением цен на электричество на 50-100 процентов, а также с увеличением счетов за природный газ.

Согласно официальным данным, опубликованным ранее в этом месяце, годовой уровень инфляции в Турции подскочил до самых высоких показателей за последние два десятилетия. Он достиг 48,7 процента, что усилило давление на население, которое уже отягощено подорожанием стоимости жизни.

#SONDAKİKA - Diyarbakır'da yüksek elektrik faturalarını protesto etmek üzere sokağa çıkan yurttaşlar, "Kahrolsun TEDAŞ" sloganları atıyor. pic.twitter.com/Fp5TJSNb0d — #ÖZGÜRÜZRadyo (@Ozguruz_org) February 9, 2022

Более 65 процентов турок выступают за то, чтобы сирийские мигранты покинули страну

Согласно опросу Социал-демократического фонда (SODEV), более 65 процентов турок хотят, чтобы сирийские беженцы, численность которых насчитывает в республике около 3,7 миллиона, вернулись на свою родину.

66,1 процента респондентов заявили, что выступают за «репатриацию сирийцев».

45,5 процента назвали сирийских беженцев «опасными людьми, которые создадут проблемы в будущем», а 41,7 процента охарактеризовали их как «обузу» для страны.

Сирийские мигранты, прибывающие в Турцию с 2011 года, сталкиваются с волной ксенофобии, при этом подобные настроения подкрепляются высоким уровнем безработицы в стране и экономическим кризисом.

Эрдоган и его жена заразились коронавирусом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него и его жены обнаружили омикрон-штамм COVID-19.

«У нас с женой оказались положительными результаты на COVID-19. К счастью, у нас легкая инфекция. Ждем ваших молитв», — написал Эрдоган в Twitter.

В ответном сообщении жена турецкого президента написала, что надеется вместе с супругом «преодолеть эту болезнь как можно скорее».

Anca beraber, kanca beraber ????

İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz. https://t.co/XGeBAXnMhl — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 5, 2022

Суд выдал ордер на арест восьми человек за сообщения в соцсетях о здоровье Эрдогана

Турецкая прокуратура выдала ордер на арест восьми человек и задержала четырех из них после изучения 36 аккаунтов в социальных сетях, опубликовавших негативные комментарии о здоровье президента Турции.

Одной из задержанных оказалась женщина. Ее поместили под домашний арест.

Также стало известно, что одним арестованных оказался Дерья Бюйюкунджу, пловец национальной сборной, а также победитель турецкого телешоу Survivor 2011.

45-летний спортсмен отреагировал на сообщение Эрдогана комментарием, в котором фактически признал, что готовится к кончине президента. Министр спорта республики Мехмет Мухаррем Касапоглу осудил высказывания Бюйюкунджю в Twitter, назвав их «бесчеловечными».

Согласно статье 299 Уголовного кодекса Турции, оскорбление президента является преступлением и влечет за собой максимальное наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Başkan Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili çirkin paylaşımlarda bulunan Derya Büyükuncu hakkında emniyetten flaş açıklama https://t.co/x9YIbP050B pic.twitter.com/V15lNmyTmv — Takvim (@takvim) February 6, 2022

Более 50 конгрессменов США призывают Байдена заблокировать продажу F-16 Анкаре

Конгрессмены Гас Билиракис и Фрэнк Паллоне присоединились к двухпартийной группе, состоящей из более чем 50 парламентариев, которые призвали власти США заблокировать продажу Анкаре истребителей F-16 и комплектов для модернизации старых самолетов.

«Мы настоятельно призываем вас отклонить запрос Турции на новые F-16 и комплекты для модернизации и принять немедленные меры, чтобы привлечь к ответственности режим Эрдогана», — говорится в письме от 4 февраля, адресованном госсекретарю США Энтони Блинкену и министру обороны Ллойду Остину.

Напомним, Анкара была исключена из американской программы производства истребителей пятого поколения F-35 после того, как купила у России комплексы ЗРС С-400. Турция планировала закупить до 100 американских самолетов для модернизации своих ВВС.

В октябре прошлого года Анкара в качестве альтернативы запросила 40 истребителей F-16, а также 80 комплектов для модернизации старых истребителей.

#ABD'de 50 Kongre üyesi, Dışişleri ve Savunma Bakanları’na mektup göndererek #Türkiye’ye F-16 satılmaması talebinde bulunduhttps://t.co/MGAXyhVEUJ — Rûdaw Türkçe (@RudawTurkce) February 9, 2022

Спецпредставители Турции и Армении проведут вторую встречу по нормализации отношений 24 февраля

Посланники Турции и Армении вновь встретятся для переговоров о нормализации отношений 24 февраля в Вене.

«Следующая встреча спецпредставителей Турции и Армении по обсуждению нормализации турецко-армянских отношений между дипломатом Сердаром Киличем и вице-спикером парламента Армении Рубеном Рубиняном состоится 24 февраля в Вене», — говорится в сообщении МИД Турции.

Анкара и Ереван в декабре назначили специальных посланников для участия диалога по нормализации отношений. Они провели свою первую встречу в Москве 14 января. Цель переговоров — подготовить почву для установления дипломатических отношений и открытия границ между двумя странами.

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