Депутат Госдумы Журова заявила, что допинг скандал вокруг Валиевой раздули СМИ

Москва, 10 февраля. Советская и российская конькобежка Светлана Журова ответила американскому журналисту Дэну Ветзелю о наличии допинга у российской фигуристки Камилы Валиевой.

Журова раскритиковала Ветзеля, который заявил, что15-летнюю фигуристку «накачали» каким-то препаратом.Олимпийская чемпионка назвала заявления американских СМИ вбросом.

«С чего кто-то взял, что у Валиевой есть допинг? Еще нет официальной позиции. Что раздули СМИ — вброс. Иначе бы решение было принято сразу. И люди, которые в такой ситуации разбрасываются словами, выглядят глупо... Хочется, чтобы это поскорее закончилось. Потому что девочке скоро выступать, а она не знает, что происходит», — заявила депутат Госдумы в беседе с корреспондентом «Чемпионата».