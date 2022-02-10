Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 19:51
19:49
Общество
Боль в спине и потеря веса могут говорить о раке поджелудочной железы
19:48
Общество
Невролог Кудряшов перечислил факторы риска развития болезни Альцгеймера
19:47
Происшествия
Поволжскому маньяку Тагирову предъявили обвинение по новым эпизодам
19:46
Спорт
Норвежский журналист Харстад назвал великим российского лыжника Большунова
19:45
Политика
Лавров обсудил с главой МИД Италии Ди Майо украинский кризис
19:45
Политика
Сенатор Менендес: санкции против России поставили Конгресс США в тупик
19:44
Происшествия
Спасенная из пожара двухлетняя девочка скончалась в больнице в Калининграде
19:41
Армия
Пентагон разместил бомбардировщики B-52H на базе британских ВВС Фэрфорд
19:40
Происшествия
ФАН публикует кадры с места резни в московской квартире
19:39
Политика
Политолог Золотарев назвал «финляндизацию» хорошим выходом для Украины
Все новости

Депутат Госдумы Журова заявила, что допинг скандал вокруг Валиевой раздули СМИ

Олимпийские игры 2022
Депутат Госдумы Журова заявила, что допинг скандал вокруг Валиевой раздули СМИ
Невские Новости  /  Дмитрий Матвеев

Москва, 10 февраля. Советская и российская конькобежка Светлана Журова ответила американскому журналисту Дэну Ветзелю о наличии допинга у российской фигуристки Камилы Валиевой.

Журова раскритиковала Ветзеля, который заявил, что15-летнюю фигуристку «накачали» каким-то препаратом.Олимпийская чемпионка назвала заявления американских СМИ вбросом.

«С чего кто-то взял, что у Валиевой есть допинг? Еще нет официальной позиции. Что раздули СМИ — вброс. Иначе бы решение было принято сразу. И люди, которые в такой ситуации разбрасываются словами, выглядят глупо... Хочется, чтобы это поскорее закончилось. Потому что девочке скоро выступать, а она не знает, что происходит», — заявила депутат Госдумы в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Валиева в декабре сдала допинг-пробу, которая показала наличие запрещенной субстанции в микродозе. Ранее портал Inside the Games сообщал, что итоги командного турнира фигуристов в рамках Олимпийских игр — 2022 могут быть пересмотрены.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Депутат Госдумы Журова заявила, что допинг скандал вокруг Валиевой раздули СМИ
допинг журова валиева
Комментировать