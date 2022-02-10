Toyota Land Cruiser Prado стала лидером рейтинга машин для возрастных водителей

Москва, 10 февраля. Список автомобилей, подходящих для пожилых владельцев, включил в себя только кроссоверы и внедорожники. Такой рейтинг опубликовало аналитическое агентство «Автостат».

Эксперты изучили результаты онлайн-опроса, в котором водители оценивали по 100-балльной шкале, насколько их транспортное средство подходит для людей в возрасте.

Первую строчку занял японская Toyota Land Cruiser Prado с результатом 90 пунктов. Далее расположились французский Renault Duster (87,5 балла), Subaru Forester (87,3 балла), Nissan Terrano и Geely Atlas (85,3 и 85,1 балла соответственно).

Аналитики ранее дали советы по приобретению автомобиля на вторичном рынке.