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Toyota Land Cruiser Prado стала лидером рейтинга машин для возрастных водителей

Экономика
Toyota Land Cruiser Prado стала лидером рейтинга машин для возрастных водителей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 февраля. Список автомобилей, подходящих для пожилых владельцев, включил в себя только кроссоверы и внедорожники. Такой рейтинг опубликовало аналитическое агентство «Автостат».

Эксперты изучили результаты онлайн-опроса, в котором водители оценивали по 100-балльной шкале, насколько их транспортное средство подходит для людей в возрасте.

Первую строчку занял японская Toyota Land Cruiser Prado с результатом 90 пунктов. Далее расположились французский Renault Duster (87,5 балла), Subaru Forester (87,3 балла), Nissan Terrano и Geely Atlas (85,3 и 85,1 балла соответственно).

Аналитики ранее дали советы по приобретению автомобиля на вторичном рынке.

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