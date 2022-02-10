Донбасс, 10 февраля. Север Донецка — под огнем гранатометов. Радикалы бегут из Харькова в западные регионы Украины, опасаясь провала наступательной операции ВСУ. Украинские силовики угрожают жителям захваченных домов расправой. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки армия Киева дважды открывала огонь по Донецкой Народной Республике. Обстреляны поселки Зайцево и Дзержинское на горловском и мариупольском направлениях соответственно. Вооруженные силы Украины применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Жертв и разрушений нет.

В четверг украинские силовики продолжили обстрелы ДНР. По северным пригородам Донецка — селам Лозовое и Веселое — солдаты Киева вели обстрелы из противотанковых гранатометов. На данный момент о возможных пострадавших и повреждениях инфраструктуры информации нет.

Штаб ООС скрывает небоевые потери ВСУ

Штаб силовой операции Киева списывает небоевые потери в украинской армии на народные республики Донбасса, сообщили в управлении Народной милиции ДНР. С целью избежать обвинений со стороны украинской общественности в недостаточной подготовке личного состава ВСУ командование «списывает» многие инциденты на защитников республик.

В минувшие сутки огнестрельное ранение на позициях в районе села Березовское Донецкой области получил военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Инцидент произошел в результате неосторожного обращения с оружием. Штаб Операции объединенных сил возложил вину на Народную милицию ДНР, несмотря на то, что ни украинская сторона в СЦКК, ни ОБСЕ не фиксировали обстрелов и перестрелок в указанном районе в указанное украинской стороной время.

Украинские силовики угрожают жителям захваченных домов расправой

Жителям подконтрольных украинским войскам населенных пунктов Донбасса уже отказывают в праве владеть и пользоваться собственным жильем, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. По информации луганчан, жители села Геевки Станично-Луганского района Луганской области пожаловались в штаб ООС на военнослужащих 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые заняли их дома в селе. Штаб силовой операции направил в населенный пункт группу военнослужащих Военной службы правопорядка во главе с офицером Ткачевым.

Прибывшие на место военные правоохранители обнаружили, что в домах гражданских заявителей проживают военнослужащие 3-го батальона 79-й ОДШБр. Но вместо того, чтобы освободить жилища, сотрудники военной полиции встали на сторону силовиков и начали угрожать мирным жителям расправой в случае, если последние будут и дальше добиваться выдворения непрошенных «хозяев».

Радикалы с семьями бегут из Харькова, опасаясь мести

В луганском управлении Народной милиции поделились информацией о движениях националистических организаций Харькова и области. Речь идет об украинцах, которые входят в харьковские радикальные организации. Так вот, согласно данным луганчан, количество радикалов значительно уменьшилось в последнее время.

По данным разведки защитников республики, члены нацгруппировок переезжают в Закарпатскую область и другие западные регионы страны. Члены семей данной категории граждан еще раньше выехали из Харькова и осваиваются на новых местах. В оборонном ведомстве ЛНР связывают это с тем, что сами же националисты не верят в успех планируемой президентом Украины Владимиром Зеленским и его режимом силовой операции в Донбассе.