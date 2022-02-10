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Азиза: как бы горько это ни звучало, но я распрощалась с мыслью о детях навсегда

Шоу-бизнес
Азиза: как бы горько это ни звучало, но я распрощалась с мыслью о детях навсегда
facebook.com  /  Aziza Muhamedova

Москва, 10 февраля. Певица и автор песен Азиза потеряла веру стать матерью в 57 лет.

Азиза впервые вышла замуж в прошлом году. Певица мечтала родить молодому супругу Алессандро Лортэ ребенка. Ради этого, она прибегла к услугам суррогатного материнства, так как сама не может забеременеть в силу возраста. Супруги нашли Марину Оганян, которая согласилась выносить их ребенка.

«Никаких радостных новостей у меня нет. В конце января Марине сделали подсадку эмбриона. Мы все надеялись на чудо. Молились, чтобы попытка оказалась удачной. Но не случилось. В течение десяти дней эмбрион не прижился. Врачи нам сказали, что с первого раза у многих не получается, надо делать подсадку во второй раз. Но я уже больше не могу!» — призналась певица «Собеседнику».

Исполнительница хита «Улыбка» сообщила, что попытка завести ребенка стала последней. Азиза призналась, что целый год боролась за свое счастье, но в итоге ничего не вышло.

«Как бы горько это ни звучало, но я распрощалась с мыслью о детях навсегда. Теперь хочу жить только для себя и для своего зрителя», — заключила артистка.

Перед смертью народного артиста РСФСР Леонида Куравлева Азиза заявила, что актер находится в непростых отношениях со своей дочерью Екатериной, поскольку уделял девушке мало внимания.

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Все новости / Шоу-бизнес / Азиза: как бы горько это ни звучало, но я распрощалась с мыслью о детях навсегда
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