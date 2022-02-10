Актер Самвел Мужикян: Мы слишком сильно разобщены

Актер театра и кино Самвел Мужикян в беседе с ФАН поделился своим отношением к сообщениям о предстоящей новой экранизации произведения Аркадия и Бориса Стругацких «Трудно быть богом». Кроме того, артист рассказал, что думает об общем уровне отечественного кинематографа и какие ленты, на его взгляд, заслуживают внимания широкой публики.

— Как Вы относитесь к планам по новой экранизации «Трудно быть богом» Стругацких? Предыдущие картины вызывали, скажем так, неоднозначную реакцию зрителей.

— Не мое дело решать, что снимать платформам. Это они видят или не видят свою выгоду. Когда была премьера фильма при еще живом Алексее Германе-старшем, я был приглашен на нее. Честно сказать, я не смог посмотреть фильм до конца. У меня об этой картине сложилось очень плохое мнение. Лично я бы в этом фильме не снимался и не рассматриваю его как художественное явление. На человеческом уровне мне местами было очень противно смотреть это кино. Во-первых, слишком натуральные были съемки. Во-вторых, как мне потом рассказывали актеры, с которыми у меня есть контакты, им было очень сложно годами, более пяти лет, сниматься у Германа. Все устали от этой картины. Я не сторонник такого метода работы. В этом отношении я, наоборот, даже очень поддерживаю производство качественных сериалов и поддерживаю платформы, которые чувствуют, что сегодня интересно. Может быть, они конъюнктурно выпускают то, что нужно рынку. Мне очень нравится то, на какой уровень в последнее время выходит производство сериалов как на телевидении, так и для платформ.

Кадр из фильма «Трудно быть богом» /

— На Ваш взгляд, стоит ли вообще сегодня брать в работу произведения такого рода? Будет ли это интересно массовому зрителю?

— Затрудняюсь сказать. Если бы я был продюсером, я бы не взялся за это дело. Если бы я был режиссером, тоже бы не стал. Честно скажу, мне как актеру это тоже мало интересно. Я предпочитаю историческое кино, мелодрамы, детективы. Такого рода литература мне неинтересна. Может быть, я кого-то огорошу, но я посмотрел на большом экране «Солярис» Андрея Тарковского. При всем моем уважении к этому режиссеру я как не любил это кино, так и по сей день не понимаю его. Такой жанр мне неинтересен. Думаю, сегодня человеку нужно что-то теплое, человеческое. Мы и так разобщены. С появлением интернета отвыкли друг друга видеть, трогать. Постоянно ломаем голову: «Что он имел в виду? Зачем он это делает?». Я не сторонник этого.

Кадр из фильма «Солярис» /

— Участие в каких проектах доставило Вам наибольшее удовольствие и почему?

— Из недавних, которые на самом деле принесли мне удовольствие, это художественный фильм «Однажды в пустыне» Андрея Кравчука. Генеральный продюсер там Алексей Учитель. У меня там одна из центральных ролей. С Кравчуком было интересно работать, потому что это один из самых успешных российских режиссеров. Команда тоже была хорошая. Еще из недавних — «Шугалей-3». Я думаю, это блестящая работа режиссера Михаила Вассербаума. Команда собралась мобильная, хорошая, серьезная. Молодец продюсер Сергей Щеглов. Молодец и сценарист Владимир Измайлов. Очень хорошая история получилась — внятная, хорошая, добротная. Мне было интересно работать. Не могу не отметить мелодраму режиссера Евгения Звездакова «Светлана» про дочь Иосифа Сталина Светлану Аллилуеву. Там у меня тоже была одна из центральных ролей. Сериал очень хорошо прошел по Первому каналу.

фото из личного архива Самвела Мужикяна /

— А как вообще оцениваете уровень современного отечественного кино? Что-то понравилось из просмотренного за последнее время?

— Блестящий сериал «Игра на выживание» режиссер Карена Оганесяна. Я принял участие в съемках второго сезона. Он еще не вышел. Очень хорошая история. Просто суперская! Еще «Колл-центр» очень хороший проект. Мне всегда нравился режиссер Сергей Урсуляк. Я с удовольствием посмотрел его «Тихий Дон». Мне понравился и сериал «Угрюм-река» Юрия Мороза. Повторюсь, наше сериальное производство и на телевидении, и в интернете выходит на совершенно другой уровень. То, что я перечислил, уже здорово. Буквально недавно кто-то мне порекомендовал, и я посмотрел «У каждого своя война» режиссера Зиновия Ройзмана.

фото из личного архива Самвела Мужикяна /

— На Ваш взгляд, с начала 2000-х российское кино сильно изменилось?

— То, что снималось 20 или 10 лет назад, и то, что снимается сегодня — просто несопоставимые вещи. Супер! Здорово! Если раньше из десяти картин что-то представляли из себя одна-две, то сейчас, на мой взгляд, из десяти — восемь. Чем больше будет сниматься, тем лучше.

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