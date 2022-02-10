АКРА прогнозирует прекращение роста ипотечных ставок в третьем квартале 2022 года

Москва, 10 февраля. Рост ипотечных ставок в России может остановиться только к третьему кварталу текущего года. Таким прогнозом поделилась директор группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Ирина Носова.

Ожидать снижения процентов в 2022 году и вовсе не стоит, считает эксперт. Ставки по ипотеке повышаются вслед ключевой ставкой Центробанка РФ.

«При прочих равных условиях прекращение роста ставок мы увидим не раньше третьего квартала 2022 года: ставки могут остановиться на достигнутом к концу первого полугодия уровне и продержаться какое-то время. Но пока даже этот сценарий выглядит оптимистично», — цитирует Носову агентство «Прайм».

Понижение ипотечных ставок будет возможно только при внедрении льготных программ, когда государство компенсирует банкам-кредиторам часть процентной ставки. Либо они упадут при нормализации экономической ситуации в стране, добавила она.

Рост ипотечных ставок спровоцировал повышение стоимости аренды жилья. Она подорожала на 14% по сравнению с показателями 2020 года.