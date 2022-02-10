Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 19:50
19:49
Общество
Боль в спине и потеря веса могут говорить о раке поджелудочной железы
19:48
Общество
Невролог Кудряшов перечислил факторы риска развития болезни Альцгеймера
19:47
Происшествия
Поволжскому маньяку Тагирову предъявили обвинение по новым эпизодам
19:46
Спорт
Норвежский журналист Харстад назвал великим российского лыжника Большунова
19:45
Политика
Лавров обсудил с главой МИД Италии Ди Майо украинский кризис
19:45
Политика
Сенатор Менендес: санкции против России поставили Конгресс США в тупик
19:44
Происшествия
Спасенная из пожара двухлетняя девочка скончалась в больнице в Калининграде
19:41
Армия
Пентагон разместил бомбардировщики B-52H на базе британских ВВС Фэрфорд
19:40
Происшествия
ФАН публикует кадры с места резни в московской квартире
19:39
Политика
Политолог Золотарев назвал «финляндизацию» хорошим выходом для Украины
Все новости

АКРА прогнозирует прекращение роста ипотечных ставок в третьем квартале 2022 года

Экономика
АКРА прогнозирует прекращение роста ипотечных ставок в третьем квартале 2022 года
pixabay.com

Москва, 10 февраля. Рост ипотечных ставок в России может остановиться только к третьему кварталу текущего года. Таким прогнозом поделилась директор группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Ирина Носова.

Ожидать снижения процентов в 2022 году и вовсе не стоит, считает эксперт. Ставки по ипотеке повышаются вслед ключевой ставкой Центробанка РФ.

«При прочих равных условиях прекращение роста ставок мы увидим не раньше третьего квартала 2022 года: ставки могут остановиться на достигнутом к концу первого полугодия уровне и продержаться какое-то время. Но пока даже этот сценарий выглядит оптимистично», — цитирует Носову агентство «Прайм».

Понижение ипотечных ставок будет возможно только при внедрении льготных программ, когда государство компенсирует банкам-кредиторам часть процентной ставки. Либо они упадут при нормализации экономической ситуации в стране, добавила она.

Рост ипотечных ставок спровоцировал повышение стоимости аренды жилья. Она подорожала на 14% по сравнению с показателями 2020 года.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / АКРА прогнозирует прекращение роста ипотечных ставок в третьем квартале 2022 года
ипотека прогноз ипотечное кредитование ставки по ипотеке
Комментировать