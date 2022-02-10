Грабитель вдовы Александра Градского едва не замерз в степи близ границы с Казахстаном

Москва, 10 февраля. Предполагаемый грабитель актрисы Марины Коташенко, вдовы композитора Александра Градского, чудом выжил в степи близ российско-казахстанской границы.

Подозреваемый, задержанный сотрудниками правоохранительных органов на одной из станций московского метрополитена, рассказал, что после ограбления устремился в Самарскую область, где намеревался пересечь границу с Казахстаном.

Предполагаемый грабитель при этом тщательно заметал следы: он вызвал себе такси до Пензы с телефона незнакомой гражданки, после чего на другом автомобиле добрался до Самарской области, где залег на дно в глухой деревне.

Как передает МК, злоумышленник попросился переночевать в доме местного пенсионера, который покинул еще до рассвета. Вышел он не с пустыми руками — вынес с собой валенки и полушубок, принадлежащие хозяину дома. Путь налетчика к российско-казахстанской границе пролегал через степи. Едва не став жертвой гипотермии, мужчина принял решение вернуться в Москву, где и был задержан правоохранителями.

Ранее открылись и другие интересные детали произошедшего. Так, подозреваемый признался, что участвовал в преступлении «в темную»: согласившись поработать «таксистом», мужчина якобы не знал, что ввязывается в преступление.