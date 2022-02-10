Рэпера Снуп Догга обвинили в сексуальном насилии

Лос-Анджелес, 10 февраля. Американская модель, которая пожелала остаться неизвестной, заявила, что американский рэпер Снуп Догг принудил к сексуальному насилию в 2013 году. Теперь потерпевшая требует взыскать с исполнителя почти 10 млн долларов.

В суд Лос-Анджелеса поступил иск против рэпера и его бизнес-партнера Дона Хуана. Женщина предпочла остаться инкогнито, но известно, что она работала на подтанцовке на одном из концертов музыканта в 2013 году.

По словам истицы, после выступления Хуан предложил подвезти девушку домой. Танцовщица согласилась, после чего друг рэпера отвез ее в свою резиденцию, где применил сексуальное насилие. После этого над женщиной надругался и сам Снуп Догг.

Потерпевшая потребовала от мужчин 10 млн долларов, но получила отказ от обидчиков. Теперь женщина подала на них в суд. Сам исполнитель слова пострадавшей опроверг и назвал ее «золотоискательницей».

Ранее Снуп Догг сообщил, что американский музыкант Dr. Dre займется написанием саундтрека к новой версии культовой игры Grand Theft Auto. По словам американского музыканта, они с коллегой совместно займутся записью саундтрека.