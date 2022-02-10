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Политолог Лазарев объяснил, почему он испытал «испанский стыд» после встречи Зеленского с Макроном

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 19:22
Политика
Политолог Лазарев объяснил, почему он испытал «испанский стыд» после встречи Зеленского с Макроном
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 10 февраля. Украинский президент не только опозорился сам на встрече с Эммануэлем Макроном, но и подставил свою страну, показав всему миру полную деградацию внешней политики Украины и ее дипломатии.

Таким мнением с ведущими телеканала «НАШ» поделился украинский политолог Александр Лазарев, подчеркнув, что речь идет даже не о попытке Зеленского ответить на слова президента РФ о «нравится-не нравится». Его нелепый перевод стрелок с собственной персоны на всю страну выглядел глупо и как-то слишком по-детски. Но это еще можно было бы пережить. Больше всего удивила ремарка Зеленского о том, что ему якобы было некогда наблюдать за встречей Макрона с Владимиром Путиным.

Эксперт отметил, что украинский гарант тем самым лишний раз подтвердил свою полную некомпетентность и показал некую инфантильность. То есть он не следил за встречей, на которой несомненно обсуждали, в том числе и судьбу Украины, после чего расписался в своей лени и невежестве перед французским гостем. Лазарев обратил внимание на то, что переговоры между Макроном и Зеленским длились не больше часа. Еще быстрее президенты «отстрелялись» на итоговой пресс-конференции. Зеленский, по его мнению, вообще выглядел полной пустышкой. Он будто действительно никак не подготовился к этой встрече, получил от французского президента некие указания, надулся и решил продемонстрировать свое недовольство «грозным молчанием». Вышло все крайне глупо. Украинский МИД опять никак не подготовил Зеленского, наплевав на протокол и простейшие правила приличия.

Политолог Лазарев объяснил, почему он испытал «испанский стыд» после встречи Зеленского с Макроном
Федеральное агентство новостей /

«Честно говоря, я посмотрел на эту встречу и испытал настоящий испанский стыд. Причем стыд за всю команду президента, которая готовит международные встречи. Это был позор. Правда, не впервой. Вспомните как они в Эмираты ездили. Сколько было зашкваров. Как, кстати, перед этим они встречались во Франции, где даже пресс-конференции не было. Все эти проблемы в совокупности показывают уровень готовности наших чиновников к серьезным международным переговорам. Они даже позиционировать себя, к сожалению, не умеют», — раскритиковал президента и его команду Лазарев.

Политолог отметил, что несомненно многое осталось за кадром. К примеру, можно не сомневаться, что Макрон, рассказал Зеленскому, о чем он договорился в Москве по Украине. Судя по внешнему виду украинского президента и его излишне резким репликам, ему эти новости не понравились. Зеленского скорее всего просто поставили перед фактом и дали четкие указания по поводу дальнейших действий, в частности, в плане выполнения Минска-2. Вот он и пригорюнился, пытаясь скрыть досаду от услышанного.

Ранее бывший прокурор Святослав Пискун, объяснил, почему Европа готова заменить Зеленского ради Минских соглашений.

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