ФАН публикует кадры с места резни в московской квартире

Жестокое убийство произошло на севере Москвы. На Бескудниковском бульваре были найдены два зарезанных человека. Хозяина квартиры обнаружили мертвым на улице.

Инцидент произошел 10 февраля. Известно, что жертвами трагедии стали граждане Йемена.

Крики из квартиры погибших услышали соседи, потом они увидели под окнами лежащего мужчину и вызвали полицию.

Очевидцы опубликовали кадры с места преступления. На них видно, что подъезд, в котором было совершено убийство оцеплен лентами, на входе дежурят сотрудники правоохранительных органов. На момент съемки тело одного из участников все еще находилось на улице.

Предположительно, между жильцами произошел бытовой конфликт. Как сообщают источники, основной причиной стала ревность. Молодой человек зарезал мачеху, отца, а потом выпал из окна.

На данный момент проходит восстановление деталей преступления. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», дело находится под контролем столичной прокуратуры.