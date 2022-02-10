Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 19:50
19:49
Общество
Боль в спине и потеря веса могут говорить о раке поджелудочной железы
19:48
Общество
Невролог Кудряшов перечислил факторы риска развития болезни Альцгеймера
19:47
Происшествия
Поволжскому маньяку Тагирову предъявили обвинение по новым эпизодам
19:46
Спорт
Норвежский журналист Харстад назвал великим российского лыжника Большунова
19:45
Политика
Лавров обсудил с главой МИД Италии Ди Майо украинский кризис
19:45
Политика
Сенатор Менендес: санкции против России поставили Конгресс США в тупик
19:44
Происшествия
Спасенная из пожара двухлетняя девочка скончалась в больнице в Калининграде
19:41
Армия
Пентагон разместил бомбардировщики B-52H на базе британских ВВС Фэрфорд
19:40
Происшествия
ФАН публикует кадры с места резни в московской квартире
19:39
Политика
Политолог Золотарев назвал «финляндизацию» хорошим выходом для Украины
Все новости

ФАН публикует кадры с места резни в московской квартире

Происшествия

Жестокое убийство произошло на севере Москвы. На Бескудниковском бульваре были найдены два зарезанных человека. Хозяина квартиры обнаружили мертвым на улице.

Инцидент произошел 10 февраля. Известно, что жертвами трагедии стали граждане Йемена.

Крики из квартиры погибших услышали соседи, потом они увидели под окнами лежащего мужчину и вызвали полицию.

Очевидцы опубликовали кадры с места преступления. На них видно, что подъезд, в котором было совершено убийство оцеплен лентами, на входе дежурят сотрудники правоохранительных органов. На момент съемки тело одного из участников все еще находилось на улице.

Предположительно, между жильцами произошел бытовой конфликт. Как сообщают источники, основной причиной стала ревность. Молодой человек зарезал мачеху, отца, а потом выпал из окна.

На данный момент проходит восстановление деталей преступления. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», дело находится под контролем столичной прокуратуры.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / ФАН публикует кадры с места резни в московской квартире
москва убийство чп
Комментировать