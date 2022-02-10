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Политика
Политолог Золотарев назвал «финляндизацию» хорошим выходом для Украины
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Политолог Золотарев назвал «финляндизацию» хорошим выходом для Украины
Политика
Политолог Золотарев назвал «финляндизацию» хорошим выходом для Украины
Федеральное агентство новостей  / 

Украинский политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев считает вариант «финляндизации» Украины хорошим выходом из сложившегося международного кризиса, но сомневается, что действующее политическое руководство готово его рассматривать.

«Мне кажется, здесь забегают вперед. О какой «финляндизации» сейчас можно говорить, если в Конституции Украины закреплен курс Украины на НАТО? В том, что нынешняя власть сумеет двинуться в этом направлении, у меня очень большие сомнения, ибо она даже не в состоянии подступиться к комплексу мер по выполнению Минских соглашений. А политической силы, которая могла бы этот вопрос актуализировать, по большому счету, нет», — заявил Андрей Золотарев.

Политолог Золотарев назвал «финляндизацию» хорошим выходом для Украины
ФБА «Экономика сегодня» / Степан Коцаба
Между тем такой вариант, считает политолог, вполне мог бы быть хорошим выходом для Украины из затянувшегося внутренне- и внешнеполитического кризиса.

«Финляндия в этом плане является хорошим примером. Да, она потеряла 10% своей территории, но тем не менее сохранила свой суверенитет и внеблоковость. Такой статус Финляндии, которая была мостиком между социалистическим лагерем и капиталистической Европой, во многом обеспечил ей заметный экономический рост во второй половине XX века. До этого это была одной из самых бедных стран Европы», — напомнил Андрей Золотарев.

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Все новости / Политика / Политолог Золотарев назвал «финляндизацию» хорошим выходом для Украины
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