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Эксперт Шконда назвал преимущества ведения фермерских хозяйств в России

Экономика
Эксперт Шконда назвал преимущества ведения фермерских хозяйств в России
pixabay.com

Санкт-Петербург, 10 февраля. Количество фермерских хозяйств в России с 2016 года уменьшилось со 174 тысяч до 123 тысяч, свидетельствуют данные Росстата. По словам президента Ассоциации крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств и кооперативов Михаила Шконды, они объединяются в холдинги.

Статистика в Ленобласти показывает, что количество фермерских хозяйств сохраняется примерно на одном уровне. Одни открываются, другие закрываются. При этом заметна тенденция — они склонны объединяться в холдинги. Сейчас падает покупательская способность, и холдингам проще сохранять более низкую цену, чем фермерам, отметил эксперт в ходе эфира, организованного Медиагруппой «Патриот».

Шконда подчеркнул, что Россия заинтересована в сохранении фермеров. Они работают на своей территории, производят продукты, а значит, земля не пустует. Нужно помнить, что в 1990-е годы людям помогли выжить именно личные подсобные хозяйства и мелкие фермеры, которые тянут за собой много сопутствующих отраслей. Агрохолдинги делают ставку на автоматизацию, однако следует понимать, что кадров не хватает и не во всех процессах можно использовать современную технику.

При этом фермерам доступны хорошие целевые программы в отличие от агрохолдингов. Последние при затратах полмиллиарда рублей получают компенсацию в пределах 20%, а начинающему фермеру могут возместить 90%. На развитие существующего хозяйства ему дадут до 60% необходимой суммы, а холдингу — те же 20%, добавил Шконда.

Тем временем Минсельхоз России планирует увеличить лимит на льготные кредиты для отечественных аграриев до 10 млрд рублей.

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Все новости / Экономика / Эксперт Шконда назвал преимущества ведения фермерских хозяйств в России
сельское хозяйство аграрии фермеры медиагруппа патриот
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