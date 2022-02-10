Трамп назвал очередной выдумкой публикации, что он смывал документы в унитаз

Вашингтон, 10 февраля. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал СМИ, написавшие, что он смывал документы в унитаз будучи главой Белого дома.

Ранее журналистка газеты New York Times Мэгги Хаберман выпустила книгу, в которой написала, что Трамп буквально смывал в унитаз важные документы в своей резиденции. После этого информация попала в Национальное управление архивов и документации США (NARA), которое попросило минюст изучить, как именно Трамп обращался с документацией администрации президента.

Вскоре история стала достоянием СМИ. В ответ экс-президент назвал статьи об этом очередными фейками и выдумками журналистов.

«Фейковая история — о том, будто я спускал бумаги и документы Белого дома в унитаз — категорически не соответствует действительности и попросту выдумана репортером, чтобы привлечь внимание к состоящей по большей части из выдумок книге», — сказал бывший президент.

Как считает Трамп, таким образом демократы пытаются замаскировать собственные провалы в политике и отвести внимание от падающего рейтинга Джо Байдена.

Ранее Трамп заявил, что действующее американское руководство сумело уничтожить страну за один год. По его словам, Соединенные Штаты сейчас «катятся к чертям» благодаря Байдену.