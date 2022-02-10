Очнувшийся после анестезии подросток забыл родной язык и заговорил на английском

Амстердам, 10 февраля. Голландский подросток очнулся после анестезии и не смог вспомнить родной язык. Юноша начал изъясняться на английском.

Парень из города Маастрихт играл в футбол и получил серьезную травму. Медикам пришлось прибегнуть к операции с использованием анестезии.

Когда голландец очнулся после наркоза, он не мог понять, что ему говорили врачи. Подросток временно потерял способность изъясняться на голландском и разговаривал только на английском. Этот язык он учил в школе, но никогда не использовал в повседневной жизни. Он также не узнавал собственных родителей и был уверен, что находится в американском штате Юта.

Способность изъясняться на голландском языке пришла к юноше лишь спустя 24 часа. Врачи заявили, что с ним произошел очень редкий случай синдрома иностранного языка.

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