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В Израиле научились выявлять вспышки коронавируса по содержимому канализации

Весь мир
В Израиле научились выявлять вспышки коронавируса по содержимому канализации
Global Look Press  /  Gil Cohen Magen/XinHua

Тель-Авив, 10 февраля. Израильская компания Kando, занимающаяся анализом сточных вод, вывела борьбу с распространением коронавируса на новый уровень, устанавливая в очистных сооружениях автоматические датчики-тесты.

Эта технология ранее активно использовалась фирмой для обнаружения промышленных загрязнений. В других странах ей также нашли широкое применение, например, обнаруживая по попадающим в канализацию следовым количествам наркотиков притоны или выявляя очаги заражения полиомиелитом.

С началом пандемии Kando стала испытывать новые датчики, благодаря которым анализ сточных вод может показать начавшуюся вспышку заболеваемости в каком-либо районе еще до того, как к такому же выводу приведут статистические оценки, основанные на числе обращений граждан в клиники. Пилотный проект был запущен в мае 2020 года в Ашкелоне и успешно прошел «боевое крещение».

Как заявил один из представителей компании, такие комплекты в итоге стали служить в качестве систем раннего оповещения — они обнаруживали наличие заболевания за несколько дней до того, как граждане начинали ощущать недомогание. Вдобавок не всегда заболевшие идут к врачам, предпочитая переждать недуг дома.

Точные данные

По этой причине датчики срабатывают не только быстрее, но и точнее, чем ПЦР-тесты. Каждая станция автоматически берет образцы два раза в неделю, что позволяет последовательно отслеживать тенденции заболеваемости в том или ином районе. Интенсивность же обращений в клиники зачастую завязана на образе жизни людей.

Перед Рождеством в Нидерландах, где используется аналогичная система анализа сточных вод, отмечался большой наплыв желающих сдать ПЦР-тест, чтобы узнать, могут ли они безопасно посетить родственников. Такие нерегулярные «набеги» сбивают статистику, в то время как данные «из канализации» отличаются заметно большей стабильностью и точностью.

Как только датчики обнаруживают большую чем обычно концентрацию вируса, они автоматически сигнализируют об этом операторам системы. Те, в свою очередь, передают информацию в уполномоченные ведомства. Однако разработчики подчеркнули, что подобное оборудование не заменит обычные тесты из-за иной направленности действия. Благодаря анализу сточных вод можно лишь выявить районы с повышенным уровнем заражения, однако болен тот или иной человек можно сказать лишь после его обследования.

Также проект Kando действует только в городах с центральной канализацией, где, как правило, проживает более чем 20 000 жителей. В районах же с низкой плотностью населения, не подключенных к системам очистки сточных вод, он не применяется.

Новая волна

На данный момент органы здравоохранения Израиля сообщают о резкой вспышке заболеваемости, связанной с распространением штамма «Омикрон». Несмотря на то, что этот вид вируса вызывает более легкие симптомы, все же это накладывает серьезную нагрузку на больницы, которые не могут вместить всех лиц, подлежащих изоляции и лечению.

В январе медицинские службы еврейского государства оценили общее число зараженных в 1,5 млн человек, при том, что все население Израиля незначительно превышает девять миллионов. Всего с начала пандемии здесь было отмечено 3,3 млн случаев заболевания, а общее число летальных исходов составило порядка 9,3 тысяч.

Примечательно, что ранее власти страны отказались от каких-либо ограничений и сделали ставки на вакцинацию. К концу прошлого года третью прививку получили более 60%, что снизило число зараженных втрое. Однако теперь, как недавно признало правительство, эта стратегия не сможет предотвратить стремительное распространение болезни.

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израиль коронавирус
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