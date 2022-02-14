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КНР призывает руководство Украины соблюдать Минские соглашения
Украина
КНР призывает руководство Украины соблюдать Минские соглашения
Федеральное агентство новостей  /  publicdomainpictures.net / pxhere.com

Пекин, 14 февраля. Пресс-секретарь МИД Китая Ван Вэньбинь обратился к сторонам конфликта в Донбассе с призывом не допустить эскалации вооруженного противостояния. 

По информации военкора Александра Коца, Ва Вэньбинь подчеркнул, что урегулирование противостояния должно идти в соответствии с подписанной всеми сторонами второй редакцией Минских соглашений, передает информационное агентство «Новороссия»

По сообщению информагентства, КНР не участвует в общей истерии по поводу так называемого «российского вторжения» на Украину, посольство Китая в Киеве продолжает работу в штатном режиме на фоне отъезда представителей западных дипломатов.

Ранее ФАН приводил мнение политолога Мухина об объявлении Литвой «противостояния» Китаю. Аналитик назвал такие действия экономическим суицидом. 

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Все новости / Украина / КНР призывает руководство Украины соблюдать Минские соглашения
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