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Пропускающий Олимпиаду в Пекине из-за COVID-19 Коляда не намерен завершать карьеру

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 18:52
Спорт
Пропускающий Олимпиаду в Пекине из-за COVID-19 Коляда не намерен завершать карьеру
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 10 февраля. Российский фигурист Михаил Коляда, пропускающий зимние Олимпийские игры в Пекине из-за коронавируса, сообщил, что не собирается уходить из спорта.

Воспитанник заслуженного тренера России Алексея Мишина Михаил Коляда стал гостем очередного выпуска программы «Прямой эфир». Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане, пропускающий Игры в Пекине из-за COVID-19, выступил с заявлением относительно продолжения спортивной карьеры.

«Я не намерен бросать это дело, потому что очень люблю кататься. Естественно, в жизни всякое бывает, и нужно быть ко всему готовым. И, как сказал Алексей Николаевич: «Нужно уметь держать удар»», — подчеркнул фигурист.

Заразившегося коронавирусом Коляду на ОИ-2022 заменил Евгений Семененко. Он показал лучший результат среди российских фигуристов в мужском одиночном катании, заняв восьмое место.

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спорт фигурное катание карьера завершение коляда
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