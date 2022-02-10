В ОДКБ заявили о сохраняющейся угрозе эскалации вооруженного конфликта в Донбассе

Москва, 10 февраля. Угроза эскалации конфликта в Донбассе сохраняется на фоне поставок вооружения Украине со стороны стран Запада, заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров.

По его словам, «характерным показателем» влияния Запада на развитие украинской армии является ее приведение к стандартам Североатлантического альянса. Сидоров отметил, что ВСУ активно пользуются консультативной поддержкой западных стран. Кроме того, Киев заключает с ними договоры на поставку вооружения и военной техники.

«С января текущего года из США поставлено около 650 тонн боеприпасов и военного имущества различного назначения. На этом фоне существенное влияние на состояние региональной безопасности продолжает оказывать вооруженный конфликт на юго-востоке Украины ввиду постоянной угрозы его эскалации», — объяснил он.

Генерал-полковник добавил, что на украинской территории размещаются иностранные военнослужащие. Зафиксировано также присутствие в стране представителей американских и европейских частных военных компаний.

Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что ВСУ активно готовятся к войне на юго-востоке. По его словам, сейчас у линии соприкосновения в Донбассе сосредоточены все боеспособные части украинской армии.