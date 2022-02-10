Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 19:49
19:48
Общество
Невролог Кудряшов перечислил факторы риска развития болезни Альцгеймера
19:47
Происшествия
Поволжскому маньяку Тагирову предъявили обвинение по новым эпизодам
19:46
Спорт
Норвежский журналист Харстад назвал великим российского лыжника Большунова
19:45
Политика
Лавров обсудил с главой МИД Италии Ди Майо украинский кризис
19:45
Политика
Сенатор Менендес: санкции против России поставили Конгресс США в тупик
19:44
Происшествия
Спасенная из пожара двухлетняя девочка скончалась в больнице в Калининграде
19:41
Армия
Пентагон разместил бомбардировщики B-52H на базе британских ВВС Фэрфорд
19:40
Происшествия
ФАН публикует кадры с места резни в московской квартире
19:39
Политика
Политолог Золотарев назвал «финляндизацию» хорошим выходом для Украины
19:38
Происшествия
В Москве полицейские освободили из сексуального рабства несовершеннолетнюю иностранку
Все новости

В ОДКБ заявили о сохраняющейся угрозе эскалации вооруженного конфликта в Донбассе

Армия
В ОДКБ заявили о сохраняющейся угрозе эскалации вооруженного конфликта в Донбассе
пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 10 февраля. Угроза эскалации конфликта в Донбассе сохраняется на фоне поставок вооружения Украине со стороны стран Запада, заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров.

По его словам, «характерным показателем» влияния Запада на развитие украинской армии является ее приведение к стандартам Североатлантического альянса. Сидоров отметил, что ВСУ активно пользуются консультативной поддержкой западных стран. Кроме того, Киев заключает с ними договоры на поставку вооружения и военной техники.

«С января текущего года из США поставлено около 650 тонн боеприпасов и военного имущества различного назначения. На этом фоне существенное влияние на состояние региональной безопасности продолжает оказывать вооруженный конфликт на юго-востоке Украины ввиду постоянной угрозы его эскалации», — объяснил он.

Генерал-полковник добавил, что на украинской территории размещаются иностранные военнослужащие. Зафиксировано также присутствие в стране представителей американских и европейских частных военных компаний.

Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что ВСУ активно готовятся к войне на юго-востоке. По его словам, сейчас у линии соприкосновения в Донбассе сосредоточены все боеспособные части украинской армии.

Вернуться назад
Все новости / Армия / В ОДКБ заявили о сохраняющейся угрозе эскалации вооруженного конфликта в Донбассе
украина донбасс одкб эскалация
Комментировать